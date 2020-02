Aléatoire: Les vents violents de la tempête Ciara revendiquent une légende rare du jeu vidéo

© Nintendo Life

Ceux d’entre vous basés au Royaume-Uni compteront sans aucun doute le coût de Storm Ciara, qui a fait de son mieux pour battre les îles britanniques au cours des derniers jours. Les vents violents et les coups de pluie ont provoqué des perturbations dans tout le pays, à cause des coupures de courant, des trains annulés, des événements sportifs abandonnés et de nombreux trampolines retournés.

Cependant, tout cela semble assez insignifiant lorsque vous réalisez que cette tempête a revendiqué l’un des oiseaux les plus célèbres de l’histoire du jeu vidéo. Détournez vos yeux si vous êtes de nature sensible ou si vous avez un penchant pour les plates-formes d’action N64 des années 90:

F pic.twitter.com/dPdEYznE3B— James Bowden (@Dalagonash) 10 février 2020

#stormchiara a vraiment fait des ravages @RareLtd RIP Kazooie 1998 – 2020 pic.twitter.com/vSowxjEkmS— Jon McFarlane 🏳️‍🌈 (@ internalerror86) 10 février 2020

Kazooie occupait une place de choix au siège de Rare (comme vous pouvez le voir sur l’image principale en haut de la page), mais a été déplacé à l’extérieur avec un tas d’autres personnages. Malheureusement, il semblerait qu’elle soit devenue la victime la plus en vue de Storm Ciara; rapporte qu’elle a couru pendant une minute après que l’événement tragique ne soit actuellement pas fondé.

