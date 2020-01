Aléatoire: l’utilisateur de Ring Fit Adventure découvre une façon saine de jouer à Zelda: Breath Of The Wild

Imaginez courir à travers le pays d’Hyrule en tant que Link. Vous l’avez déjà fait il y a longtemps La légende de Zelda: le souffle de la nature? Eh bien, l’avez-vous essayé avec le Ring-Con? C’est exactement ce qu’a fait le modder Super Louis 64.

Il a obtenu son Ring-Con de Ring Fit Adventure et a pu le transformer en un contrôleur entièrement fonctionnel compatible avec Breath of the Wild. Cela signifie qu’au lieu de contrôler le protagoniste du jeu avec une paire standard de Joy-Con ou un contrôleur Pro, vous devez jouer au jeu comme si vous jouiez à Ring Fit.

Dans la vidéo ci-dessus, vous pouvez voir le moddeur courir, s’accroupir et même serrer, secouer et déplacer le Ring-Con dans toutes les directions pour que Link effectue diverses actions à l’écran. Pour faire quoi que ce soit, il doit courir en tout temps.

Bien qu’il soit peu probable que Nintendo publie un jeu Zelda ou même une mise à jour pour ses titres existants qui rendent le Ring-Con compatible avec eux (nous n’incluons pas ses fonctionnalités avec Mario Kart 8 Deluxe), cela nous a définitivement fait penser que ce mod serait un excellent moyen de continuer à travailler si vous vous fatiguiez de jouer à travers les mêmes expériences dans Ring Fit Adventure.

Comment s’est passé votre propre temps avec le Ring-Con jusqu’à présent? Souhaitez-vous jamais le voir officiellement compatible avec d’autres titres comme Zelda? Commentez ci-dessous.

.