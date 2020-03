Aléatoire: Masahiro Sakurai était tellement fatigué qu’il s’est évanoui en se baignant au gymnase

Depuis un an, Super Smash Bros.Ultimate Le réalisateur Masahiro Sakurai travaille sans relâche pour développer des chasseurs DLC supplémentaires. Il met des heures excessives dans la création du jeu et ne fait souvent pas de pause. Il a même déjà parlé de ses problèmes de santé et de la façon dont cela lui a demandé de repenser son équilibre travail-vie.

Si tout cela n’était pas déjà assez inquiétant, dans le numéro de cette semaine de Famitsu (traduit par Ryokutya2089 via Siliconera), Sakurai a révélé comment il avait récemment réussi à éviter une blessure majeure due à la fatigue. Selon la source, il “aurait pris un bain lors d’un voyage au gymnase” récemment et s’est évanoui parce qu’il était fatigué et déshydraté. Son alimentation à base de viande à faible teneur en glucides aurait été un facteur contributif.

Nous avons entendu à quel point Sakurai aime être un “travailleur acharné”, mais il est peut-être temps pour lui de ralentir un peu.

Il y a exactement un an, nous avons entendu comment, lors du développement de Super Smash Bros. Ultimate, Sakurai utiliserait une perfusion intraveineuse et “irait travailler comme d’habitude” afin d’éviter de prendre du temps. Il a également parlé de la façon dont il a traité “beaucoup de problèmes d’estomac” tout au long de la création du jeu, y compris une grave intoxication alimentaire.

Fighters Pass 2 devrait être le dernier round de DLC pour Smash Bros.Ultimate. Espérons qu’après cela, Sakurai-san puisse se reposer longtemps.

