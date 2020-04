Aléatoire: Modder vide un Nintendo GameCube et le transforme en un PC de jeu moderne

Abonnez-vous à Nintendo Life sur YouTube

Nous sommes habitués à voir des mods de console et PC, mais cette conception est un peu différente. La chaîne YouTube Tech by Matt a décidé de vider un Nintendo GameCube et de le transformer en un PC de jeu pleinement fonctionnel. Bien que tout le monde ne soit pas d’accord avec cette décision, il est intéressant de noter que les contrôleurs fonctionnent toujours et que le bouton d’alimentation d’origine allume toujours le système.

Vous pouvez obtenir un aperçu complet des spécifications du système dans la vidéo ci-dessus. Quant aux capacités du nouveau matériel, il est capable d’exécuter des titres comme Fortnite et Infraction mondiale Counter-Strike en plein 1080p, tandis que des jeux comme Far Cry 5 sont réduits à environ 25 images par seconde. Étant un PC, il est également capable d’émulation et bien que certains jeux fonctionnent sans problème, d’autres rencontrent des problèmes.

Seriez-vous prêt à faire quelque chose comme ça à votre propre GameCube? Dites-nous ci-dessous.

