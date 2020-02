Aléatoire: Nintendo vendra des boîtes vides de l’ensemble de commutateurs Animal Crossing au Japon

J’adore le délicieux art de la boîte du prochain Animal Crossing: New Horizons Changer de pack, mais vous ne voulez pas graver votre portefeuille en achetant une autre console? Eh bien, Nintendo aura le dos couvert au Japon!

Nintendo Co. Ltd a révélé qu’elle vendrait des boîtes vides du lot pour 550 yens chacune (environ 5 $ USD). L’achat ne comprendra littéralement rien d’autre que la boîte elle-même sous forme dépliée – et Nintendo a même publié un manuel pour aider les clients à plier la boîte pour l’affichage!

Au moins, les collectionneurs auront un moyen facile d’obtenir les belles œuvres d’art de ce lot sans se ruiner. Si vous souhaitez le vérifier par vous-même, rendez-vous sur par ici.

Envisageriez-vous jamais d’acheter une boîte vide comme celle-ci juste pour le plaisir? N’hésitez pas à ajouter vos commentaires ci-dessous!

