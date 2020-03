Aléatoire: peur des araignées? Alors n’essayez pas cet animal Crossing: New Horizons Trick

Si vous avez lu nos guides pour le meilleur Animal Crossing: New Horizons trucs et astuces, vous êtes probablement déjà un expert quand il s’agit de gagner des Bells et de récolter les meilleures récompenses, mais voici quelque chose que nous n’aurions jamais rêvé d’essayer – et qui ne le sera probablement toujours pas.

Si vous voulez infester votre jeu avec des centaines d’habitants les plus terrifiants disponibles – les tarentules – ce petit truc sera très pratique. L’inconvénient est que vous courrez en criant pour votre vie pour le reste de la journée, essayant désespérément de les accrocher dans votre filet avant qu’ils ne vous rendent inconscient avec leur venin rempli de haine, mais le côté positif est que vous pouvez encaisser les pour une belle somme.

L’utilisateur de Twitter Voxels fournit la liste suivante d’étapes pour réaliser ce cauchemar. Dirigez-vous simplement vers n’importe quelle île accessible via les billets Nook Miles du jeu et effectuez les tâches suivantes:

– couper tous les arbres et retirer les souches

– cueillir toutes les fleurs (cueillir, pas déraciner)

– enlever toutes les roches

– la nuit seulement (les 7 derniers ont travaillé pour moi)

– déverser des ressources sur la plage

– île claire de tous les bugs

Cela fera sortir les tarentules en pleine force, vous laissant dans une situation comme celle-ci:

Vous tous, j’ai trouvé l’île aux araignées de la mine d’or! #AnimalCrossing #ACNH pic.twitter.com/r72qZkZyCS— Zach Soares (@Voxels) 21 mars 2020

Un autre utilisateur de Twitter, kuraine, explique comment tout cela fonctionne:

Les bogues apparaissent en relation avec les objets parents, donc lorsque vous supprimez ces objets (fleurs, rochers, arbres, souches), vous forcez un changement dans ce qui peut éventuellement apparaître. Les seules options sont les bogues au sol, comme les coléoptères tigres ou les bogues de quai. – kuraine 👁‍🗨 (@kuraine) 23 mars 2020

kuraine poursuit en disant que la principale exception à cette règle en ce moment sont les grillons à taupes, “car une fois qu’ils frayent, vous devez les déterrer, sinon ils ne disparaîtront jamais”.

Et bien merci. Maintenant, nous ne pourrons plus dormir ce soir. Pour rappel, ce n’est pas un truc pour votre propre île, mais plutôt pour les autres îles que vous pouvez visiter via le système Nook Miles. N’allez pas détruire votre joli paradis par erreur!

.