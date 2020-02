Aléatoire: Pierre tombale mystérieuse observant un croisement d’animaux: New Horizons inquiète certains fans

Un instant de la récente Animal Crossing: New Horizons Diriger que les médias sociaux et Internet, en général, ne semblent pas être en mesure de cesser de parler est l’observation étrange d’une pierre tombale à la 22e minute. Oui, il y a apparemment des ennuis au paradis et certains fans sont maintenant inquiets qu’un personnage peut-être bien connu de la série ait finalement donné un coup de pied.

J’ai des questions ….. pic.twitter.com/C0GyMk5uQI— ACPocketNews (@ACPocketNews) 21 février 2020

Le go-to évident est Tortimer. Il est vieux et retraité – alors combien de temps peut-il encore vivre? Ensuite, il y a Joan, la vendeuse de navets, qui semble avoir été remplacée par Daisy Mae. Bien sûr, cela pourrait être la maison de Brindille, ou tout simplement un élément sur le thème effrayant qui a été placé à l’extérieur (ce ne serait pas la première fois).

Bien que la mort ne soit pas un sujet directement abordé dans la série Animal Crossing, Frillard est un personnage qui serait décédé. Ce lézard à col volant est apparu dans Animal Crossing: City Folk et dans le jeu suivant Animal Crossing: New Leaf, Le Dr Shrunk fait référence à combien il lui manque.

Assez de théories, cependant, voici ce que les médias sociaux disent de cette dernière observation dans le jeu:

ATTENDEZ! EST-CE UNE PIERRE TOMBONE EN CROISEMENT ANIMAL?! pic.twitter.com/8kAQZ8t0ML— Tom Nook sur New Horizons (@Nook_Inc) 20 février 2020

– Quelqu’un a repéré une pierre tombale dans le courant alternatif direct.

– K.K Slider a été étrangement absent de toutes les remorques

– K.K est un Jack Russel Terrier qui vit de 13 à 16 ans

– Le premier Animal Crossing est sorti en 2001, il y a 19 ans … # AnimalCrossingDirect

Les gars … K.K Slider est mort 😔😔 pic.twitter.com/B3TvTGjVDx

– Omar (Meez) (@The_Meezus) 20 février 2020

Je regardais Animal Crossing Direct, j’ai vu qu’il y avait un nouveau vendeur de navets, et je ne te chie pas, une tombe avec ce qui ressemble à un navet gâté posé dessus.

Joan, la vendeuse de navets de 70 ans et plus, est décédée.

RIP Joan tu m’as fait me réveiller à 9h00 tous les dimanches fils de pic.twitter.com/upyF2G3l3r— Codeman (@ChampionSmeltz) 20 février 2020

moi riant des blagues sur la tombe dans la remorque de passage pour animaux étant tortimer, puis réalisant que l’apparition de daisy mae au lieu de joan signifie que le temps a passé et que tortimer aurait très bien pu mourir pic.twitter.com/1byUfM1dGR – viande méprisable ( @manglegrove) 21 février 2020

la pierre tombale est ma vie sociale après le lancement d’un croisement d’animaux pic.twitter.com/ntQ0uL2D86— 𝒦 𝒶 𝓎 𝓁 𝑒 𝑒 🌱 (~ ˘▾˘) ~ ᴀᴄɴʜ ʜʏᴘᴇ (@figleafcrossing) 21 février 2020

Les théoriciens d’Internet postulent déjà que l’île dans le nouveau Animal Crossing est Tortimer Island, et elle a été déserte parce que Tortimer est mort, citant cela comme sa pierre tombale.

C’est un … virage sombre. pic.twitter.com/RQMrtfF62P

– Jason Fanelli (@BigManFanelli) 21 février 2020

Cette tombe n’est-elle qu’un meuble d’extérieur ou est-ce autre chose? Partagez vos propres théories ci-dessous.

