Aléatoire: Pixel Artist imagine à quoi ressemblerait Zelda: Breath Of The Wild sur la SNES

Zelda: le souffle de la nature a redéfini ce que nous attendons d’un jeu Zelda, poussant la série dans de nouvelles directions passionnantes, mais aussi en perdant une partie des bagages dont la franchise est aux prises depuis les années 80.

Pourtant, cela ne signifie pas que nous n’avons pas un faible pour les gloires passées de Zelda, et il va sans dire que Lien vers le passé, malgré son âge, reste l’un des points forts de toute la lignée. C’est pourquoi, lorsque le pixel artiste Kaimatten a publié l’image suivante sur Twitter, nos cœurs ont raté un battement:

Capture d’écran de Zelda Breath of the Wild sur SNES (Lien vers le style du passé)

L’une de mes parties préférées pour dessiner des jeux de haut en bas est de prendre cette perspective impossible et de faire des choses plus impossibles avec elle. # Pixelart #zeldabreathofthewild #BOTW #pixelartist pic.twitter.com/Emj0baZ8R3— Kaimatten (@kaimatten) 11 janvier 2020

Alors que nous adorons les vastes environnements expansifs et le gameplay immersif de Breath of the Wild, nous sommes assez courageux pour admettre que nous aimerions également découvrir cette version d’Hyrule dans une perspective 2D descendante.

Cela peut être une seule image, mais cela chatouille notre os de nostalgie (oo-er!) Aux bons endroits tout en nous faisant réfléchir à ce que l’épopée de Link et l’aventure Wii U de Link pourraient jouer comme sur la SNES.

