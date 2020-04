Aléatoire: Pokémon or et argent recréés dans Animal Crossing: New Horizons est absolument époustouflant

Vous savez comment nous décrivons toujours La légende de Zelda: le souffle de la nature comme le jeu qui continue de donner? Eh bien, on dirait Animal Crossing: New Horizons est bel et bien qualifié pour rejoindre le club aussi.

Plus tôt dans la journée, nous avons partagé une île de joueurs qui avait fidèlement recréé l’étape classique du Monde 1-1 Super Mario Bros.. Il a utilisé des carreaux personnalisés pour peindre essentiellement une image 2D du niveau au sol – ce qui est assez impressionnant en soi – mais ce dernier design que nous avons découvert fait cela et bien plus encore.

Dans la vidéo ci-dessous, vous verrez une reconstitution du monde Animal Crossing trouvée dans Pokémon or et argent de l’utilisateur YouTube ヒ ノ ッ チ. Il utilise un certain nombre de tuiles personnalisées pour créer un sol plein de pixel art familier à partir des jeux eux-mêmes, mais les combine avec un placement de bâtiment fantastique, une terraformation et même des peintures qui agissent comme des objets 3D pour collecter ou interagir avec – tels que Poké Balls ou Formateurs.

C’est vraiment merveilleux. Découvrez-le ci-dessous.

Si vous restez jusqu’à la fin, vous aurez un aperçu de tous les modèles utilisés pour que tout se passe. Oh, et avons-nous mentionné que le joueur court comme un Cyndaquil? Sérieusement, regardez-le.

Joueurs d’Animal Crossing, nous vous saluons. Vous soufflez nos petits esprits.

