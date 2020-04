Aléatoire: quelqu’un a créé un jeu Game Boy qui peut contrôler sa climatisation

Peu importe le nombre de jeux Game Boy que vous avez à la maison, nous parions que vous n’en avez pas tout à fait comme celui-ci.

Après avoir reçu une Game Boy Color en cadeau, le développeur basé à Singapour JinGen Lim a décidé d’utiliser le système d’une manière assez inattendue. Vous voyez, en plus des nouvelles vitesses de traitement de la couleur et de son écran couleur, le prédécesseur du Game Boy comportait également un port infrarouge (ce rectangle noir en haut), et JinGen Lim pensait que cela pourrait faire un contrôleur de climatisation unique.

Voici le port infrarouge GBC, comme indiqué sur la machine de JinGen Lim

Après un peu de recherche, ils sont tombés sur un jeu Mission Impossible qui pourrait enregistrer et rejouer des signaux infrarouges. Cela a prouvé que la théorie de la télécommande de l’aircon pouvait fonctionner, et ils ont commencé à rassembler tout le reste nécessaire pour la construire, y compris une cartouche de jeu bootleg et une carte de programmation.

À partir de là, les choses se compliquent un peu. Les télécommandes infrarouges utilisent une série de flashs lumineux pour faire fonctionner l’appareil sur lequel ils sont pointés, et les motifs utilisés peuvent varier d’un appareil à l’autre. Grâce à cela, JinGen Lim a dû souder un fil à l’émetteur IR de la télécommande d’origine et le brancher à un ordinateur pour capturer les signaux envoyés, le tout dans le but de comprendre comment ils pourraient procéder pour programmer une telle fonctionnalité à l’intérieur du Game Boy Chariot.

Vous pouvez voir exactement comment tout cela a été réalisé en consultant le blog complet de JinGen Lim, mais voici le résultat final:

Excité de pouvoir contrôler mon climatiseur avec une GameBoy Color, en utilisant ma propre ROM! (Comment je l’ai construit: https://t.co/K1Rzhx0qbn) pic.twitter.com/wQGq3iMHQC – JinGen Lim (@jg_lim) 27 avril 2020

Quelle façon merveilleusement stupide de faire preuve de créativité avec un Game Boy sans avoir à toucher au système lui-même. Nous aimerions tout à fait les télécommandes Game Boy pour tout dans la maison maintenant!

