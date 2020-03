Aléatoire: Regardez Isabelle et le tueur de malheur déchirer et déchirer dans cette incroyable animation créée par des fans

Comme vous le savez peut-être maintenant, les communautés de fans d’Animal Crossing et de DOOM ont eu une session de liaison particulièrement agréable au cours des dernières semaines grâce à Nouveaux horizons et DOOM Eternal partageant la même date de sortie.

Il a apporté des créations de fans vraiment fantastiques, y compris le meilleur clip vidéo que nous ayons jamais vu avec Isabelle, Tom Nook et co. basculer sur la bande sonore DOOM, et maintenant nous avons encore un autre effort brillant de fan-made de l’utilisateur YouTube, TheDashingDoctorK.

À l’aide de Source Filmmaker, TheDashingDoctorK présente “ Ce qu’Isabelle a fait en attendant que vous mettiez à niveau Resident Services ”, une vidéo mettant en scène Isabelle et le Doom Slayer à travers le monde. L’animation est vraiment fantastique et tout est vraiment bien monté. De plus, la blague d’Isabelle déchirant et déchirant les démons ne vieillira jamais. Assurez-vous de lui donner une montre ci-dessus.

Les gens sont beaucoup trop talentueux.

Merci à status-204 pour l’astuce!

