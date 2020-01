Aléatoire: Regardez Sean Astin présenter des faits sur Mario, Pokémon et la Nintendo PlayStation

S’il y a une chose à laquelle nous ne nous attendions pas à apparaître dans le monde étrange et farfelu de YouTube, c’était une série de vidéos de style culture mème explorant des faits légèrement obscurs des jeux Nintendo racontés par Sean Astin. En fait, cette forme de divertissement ridiculement spécifique a effectivement pris forme.

La star de Stranger Things, Goonies et Le Seigneur des Anneaux a lancé une nouvelle série animée qui plonge dans un certain nombre de séries qui nous sont chères. Nous parlons des goûts de Super mario et Pokémon, mais il y a aussi des vidéos concernant des versions autonomes comme GoldenEye 007 sur le N64 et même sur la console Nintendo PlayStation.

Si vous êtes un fan, nous imaginons que vous aurez du plaisir à entendre Astin parler de vos jeux préférés. Découvrez-les ci-dessous.

Nous ne savons pas pourquoi cette série se produit, mais bien sûr, pourquoi pas?

Avez-vous appris quelque chose de nouveau ou êtes-vous déjà si fan de ces faits que ces faits sont gravés en permanence dans votre cerveau? Dites-nous ci-dessous.

