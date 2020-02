Aléatoire: Reggie admet qu’il “ne possédait pas de GameCube” lorsqu’il a posé sa candidature pour un emploi chez Nintendo

Mais qu’en est-il de Metroid Prime, Reggie?

Nous savons que l’ancien président de Nintendo of America Reggie Fils-Aimé était un grand fan de Super mario, LA légende de Zelda et le Metroid bien avant d’assumer le rôle, mais il n’était pas exactement le collectionneur ultime. Bien qu’il ait révélé qu’il y avait “plus de 80 jeux” pour la Super Nintendo il n’y a pas longtemps, il s’avère qu’il ne possédait pas de GameCube lorsqu’il a postulé pour un rôle dans l’entreprise.

S’adressant au podcast Present Value, Reggie a déclaré au moment de son interview (en 2003), qu’il possédait une Xbox et une PlayStation 2 originales en termes de systèmes modernes, mais qu’il ne possédait pas réellement le dernier matériel de Nintendo. Voici exactement ce qui a été dit (merci à Nintendo Enthusiast pour la transcription):

Je connaissais Nintendo; Je connaissais ses franchises. Je possédais non seulement une Super NES mais une Nintendo 64. Je possédais une PlayStation 2; Je possédais une Xbox – ils étaient tous chez moi. Fait intéressant, au moment où j’interviewais avec Nintendo, je ne possédais pas de GameCube. Ainsi, en tant que consommateur, je pouvais voir les problèmes et les opportunités. Je pouvais avoir une idée de l’endroit où les besoins venaient non seulement du point de vue des ventes et du marketing, qui était le rôle dans lequel j’étais engagé, mais aussi du point de vue global.

Il soulève un grand point, vraiment. En possédant toutes les autres plates-formes modernes, Reggie a pu identifier les “problèmes” et les “opportunités” et cela lui a donné une plus grande perspective, lui permettant d’améliorer la situation sur le front Nintendo.

