Aléatoire: rencontrez le premier “bellionnaire” légitime au monde dans Animal Crossing

Bien que la plupart des gens aient arrêté de jouer l’original Traversée d’animaux sur le GameCube il y a longtemps, il existe toujours une communauté dédiée pour accélérer le jeu. L’une de ces personnes, connue sous le nom de «BrianMp16» sur YouTube et Twitch, a récemment franchi une étape assez importante dans le jeu.

Il prétend être devenu le “premier bellionnaire légitime de Animal Crossing” dans la version originale. Le défi était de gagner un milliard de cloches afin qu’il puisse ensuite acheter le modèle de bureau de poste – l’article le plus cher, évalué à 999 999 999.

La raison principale pour laquelle personne d’autre n’y est allé est que vous pouvez simplement taper un code de coin en 30 secondes et recevoir le modèle de poste de cette façon.

Selon son article sur Reddit, cette tâche lui a apparemment pris plus de deux mois et 180 heures. Au lieu d’utiliser des pépins ou des codes, il a joué au Stalk Market et a déplacé beaucoup de navets sur une base régulière. Dans une FAQ avant la fin, BrianMp16 a déclaré que son “rêve” avait toujours été d’obtenir légitimement chaque élément du jeu. Et au cas où vous vous demandez ce qui se passe lorsque vous économisez autant, vous recevez un message de félicitations de la poste (voir ci-dessus).

Maintenant qu’il est à 100% le titre original, Brian est prêt à passer à Animal Crossing: New Horizons quand il arrivera plus tard ce mois-ci. Il a également utilisé son nouveau statut dans le jeu pour aider à collecter des fonds pour les animaux touchés par les tornades de Nashville en Amérique du Nord. Vous pouvez en savoir plus sur cette année.

.