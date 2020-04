Aléatoire: #RipFortnite a tendance sur Twitter, alors que les joueurs protestent contre l’état actuel du jeu

Le hashtag #RipFortnite est en vogue sur Twitter – avec plus de 30 000 tweets au moment de la rédaction – alors que les joueurs protestent contre l’état actuel de la bataille royale gratuite d’Epic, Fortnite. Certes, beaucoup de ces tweets demandent également à quoi fait référence le tag, tandis que certains joueurs utilisent même le même tag pour défendre le jeu.

Selon ComicBook.com, il ne semble pas y avoir de raison spécifique, à part le fait que le jeu n’est apparemment plus ce qu’il était. Certains fans mécontents disent que cela est lié au matchmaking basé sur les compétences – ce qui rendrait le jeu moins amusant et beaucoup plus sérieux. Cependant, d’autres se plaignent des récents problèmes de serveur dont le jeu souffre, car tant de personnes dans le monde s’auto-isolent.

Voici un tour d’horizon de certains des tweets les plus populaires:

Nous sommes sur le point de voir la tendance #RipFortnite. Je pense que tout cela pourrait être facilement évité si Epic communiquait avec sa base de fans. Un si grand jeu et triste de le voir tomber si vite. J’espère vraiment qu’Epic aura bientôt quelque chose de spécial dans sa manche. – thatdenverguy (@thatdenverguyYT) 12 avril 2020

cette image était le début de la fin de fortnite #RipFortnite pic.twitter.com/NkWN76bcq1— trix (@TrehvrL) 12 avril 2020

‘Dieu, fortnite est terrible, #RipFortnite, ne plus jamais jouer à ce jeu’

demain, les mêmes personnes qui se connectent à Fortnite: pic.twitter.com/92AkGB7h8Y

– Jérôme (@Just__Jerome) 12 avril 2020

manquez ces jours de fortnite #RipFortnite pic.twitter.com/uyeFhLrEyu— zkay 🌟 (@zkaygb) 12 avril 2020

Le jour est enfin venu et je ne peux pas en croire mes yeux. #RipFortnite a enfin une tendance. pic.twitter.com/g3Iv6GfNlk— PrimoPumpkin2 (@ PrimoPumpkin2) 12 avril 2020

Est-ce la fin? #RipFortnite pic.twitter.com/2sFa86xCT6— Ryft 🔮 (@NotRyft) 12 avril 2020

Bien sûr, Fortnite n’est pas vraiment mort. C’est loin d’être le cas vu la taille de la base de joueurs et son accessibilité sur tous les appareils modernes. Beaucoup de gens qui préfèrent d’autres jeux de bataille royale utilisent maintenant le hashtag pour se moquer de lui, et comme indiqué dans l’un des tweets ci-dessus, les mêmes joueurs sont susceptibles de revenir au jeu.

Jouez-vous à Fortnite? Comment avez-vous trouvé le jeu ces derniers temps? Est-ce mieux ou pire? Partagez vos propres pensées dans les commentaires ci-dessous.

