Aléatoire: Royal Mail du Royaume-Uni émet un jeu de tampons de jeux vidéo classiques

L’envoi de lettres et de cartes d’anniversaire est sur le point de devenir beaucoup plus excitant au Royaume-Uni, alors que Royal Mail annonce une nouvelle série de timbres de jeu classiques.

Il existe 12 modèles différents qui seront disponibles au total; Royal Mail dit que les timbres “célèbrent la joie du jeu avec des jeux pionniers et influents conçus au Royaume-Uni dans les années 80 et 90”. Le plus spécial du lot est peut-être un pack de quatre qui retrace l’évolution de Pilleur de tombe et son protagoniste, Lara Croft, mais nous avons également un aperçu de tous les autres jeux représentés ci-dessous.

Si vous aimez leur apparence, vous pouvez pré-commander un ensemble complet sur le site Web de Royal Mail pour 14,25 £. Ils seront également en vente générale dans 7 000 bureaux de poste à travers le Royaume-Uni à partir du 21 janvier.

Voici le récapitulatif que nous avons promis:

Élite (1984) – était un jeu de trading spatial pionnier conçu à l’origine pour BBC Micro et Acorn Electron. Fabriqué par le duo basé à Cambridge, David Braben et Ian Bell, le jeu est légendaire et a sans doute changé le visage du jeu sur ordinateur. Utilisant une petite quantité de mémoire, ce fut le premier véritable jeu 3D où les joueurs ont navigué sur un vaisseau spatial à travers des galaxies. Il figure régulièrement parmi les jeux vidéo les plus importants jamais créés.



Étourdi (1987) – a été conçu et créé par les jumeaux Oliver et publié par Codemasters. Il est devenu l’une des franchises de jeux britanniques les plus réussies de l’époque. Créé à l’origine pour l’Amstrad CPC, il s’est rapidement converti en ZX Spectrum, Commodore 64 et autres ordinateurs et consoles. Le personnage principal du jeu est un œuf d’aventure qui court et dégringole dans un monde fantastique en résolvant des énigmes en collectant des objets intéressants.



Populeux (1989) – fut le premier jeu de construction de civilisation et l’un des jeux pour PC les plus réussis jamais produits. Jeu de stratégie en temps réel, il a remporté de nombreux prix et a été élu parmi l’un des jeux les plus importants de tous les temps. Il a été créé par Bullfrog Productions.



Lemmings (1991) – a été créé par DMA basé à Dundee, et a été l’un des jeux les mieux reçus des années 1990. L’objectif est de sauver les lemmings et d’appliquer des capacités aux individus pour faciliter leur évasion.



Micro Machines (1991) – un jeu de course révolutionnaire développé par Codemasters, où les joueurs font la course de véhicules jouets miniatures. Influent et immensément populaire; le jeu est considéré comme un classique.



Football sensible (1992) – est considéré par beaucoup comme le père des jeux de football numérique, et conserve toujours une suite. Il a été répertorié comme l’un des 10 jeux vidéo les plus importants de tous les temps par un comité d’experts américains du jeu.



Anéantir (1995) – a été développé à Liverpool par le studio Psygnosis de Sony. WipeOut était un jeu de course futuriste révolutionnaire pour la nouvelle PlayStation qui est devenu un succès culte. Il présentait de la musique originale d’Orbital et The Chemical Brothers.



Vers (1995) – a été publié par Team 17 et présentait une guerre de style dessin animé entre vers. La série est devenue une success story internationale, aidant Wakefield, Team 17, à devenir un éditeur de jeux international de premier plan.

Nous imaginons que la plupart des gens qui achètent ces produits le feront juste pour les garder à la maison, mais nous espérons secrètement recevoir quelque chose par la poste, dont un juste pour la nouveauté. Quelle idée bizarre mais cool.

