Aléatoire: Sega vient de publier un patch qui protège vos yeux sensibles des culottes Vocaloid

Les correctifs sont une partie importante du jeu à l’ère moderne et permettent aux développeurs de modifier certains aspects d’un jeu ainsi que de résoudre les problèmes qui se sont glissés lors des tests dans le produit final.

Ils permettent également aux entreprises de corriger les erreurs embarrassantes, comme c’est le cas avec le titre Switch Hatsune Miku: Project DIVA Mega Mix. Quand il a été signalé en ligne que le jeu donnait souvent aux joueurs un bref aperçu (sans jeu de mots) des sous-vêtements de divers personnages “ Vocaloid ”, Sega a annoncé qu’il traiterait le problème dès que possible.

Ce n’était pas non plus une plaisanterie. La mise à jour ‘Version 1.03’ a été mise en ligne hier et résout le problème de la culotte gênante avec effet immédiat.

Si vous souhaitez regarder les images répréhensibles telles qu’elles apparaissaient avant le patch, vous pouvez les trouver ci-dessous (avec un filtre appliqué, heureusement):

La version 1.03 propose également les correctifs supplémentaires suivants:

Correction d’un bug dans le mode Arcade où l’effet sonore Slide Note se produit deux fois

Correction d’un bug en mode Mix où une longue note n’était pas correctement affichée

Correction d’un bug dans le sélecteur de tri du mode Mix

Correction d’un problème de synchronisation BGM / note avec la chanson ジ タ ー バ グ (Jitaabagu)

Correction d’un problème avec le module de chansons recommandé

Correction d’un problème de synchronisation après que le joueur quitte le mode d’entraînement

Correction de problèmes de contrôle avec les 2e et 3e packs DLC

Correction d’autres problèmes non répertoriés ci-dessus

Dieu merci, hein? Le jeu a été confirmé pour une sortie occidentale cette année, alors qu’il arrivera probablement sans un seul coup de culotte involontaire en vue.

