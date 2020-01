Aléatoire: Shifting Sand Land de Super Mario 64 devient un donjon dans ce Zelda: Ocarina Of Time Mod

Abonnez-vous à Nintendo Life sur YouTube

La légende de Zelda: Ocarina of Time et Super Mario 64 sont considérés comme certains des plus grands jeux de tous les temps. À ce jour, il y a encore beaucoup de gens qui en profitent régulièrement. Il existe également une communauté dédiée au modding et à la vitesse de ces titres N64 classiques.

Un individu connu sous le nom de Kaze Emanuar a récemment décidé de combiner les deux jeux dans un mod. Ils ont pris le niveau Shifting Sand Land de Super Mario 64 et l’ont recréé dans The Legend of Zelda: Ocarina of Time. Le résultat est un tout nouveau donjon gardé par un chat grincheux.

Comme vous pouvez le voir dans la vidéo et les images ci-dessus, vous commencez à la périphérie et progressez vers la pyramide. Après cela, vous devrez entrer et sortir de la pyramide pour résoudre divers puzzles. Il y a même des ennemis à affronter et à la fin, vous êtes récompensé par une étoile.

Jouez-vous toujours régulièrement aux versions N64 de Mario ou Zelda? Commentaires ci-dessous.

