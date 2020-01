Aléatoire: Star Wars Rogue One Writer veut écrire le script d’un film d’animation Star Fox

Star Fox est une série Nintendo qui n’a connu aucun combat aérien depuis 2016 lorsque PlatinumGames est sorti Star Fox Zero sur la Wii U. Récemment, cependant, des illustrations réalistes de l’équipe Star Fox conçues par le Dieu de la guerre le directeur artistique Raf Grrasetti a de nouveau amené les fans à parler de l’équipe soudée d’animaux anthropomorphes.

L’une de ces personnes comprend l’écrivain Rogue One: A Star Wars Story Gary Whitta. Il a répondu directement à l’œuvre de Grassetti, révélant qu’il était un grand fan de Star Fox et qu’il aimerait avoir la chance d’écrire une histoire pour un film d’animation Star Fox. Raf a répondu avec enthousiasme en disant qu’il était à bord.

Je veux écrire ce film d’animation. https://t.co/CGQ6rkEWYF— Gary Whitta (@garywhitta) 13 janvier 2020

Outre Rogue One, certains des autres travaux de Gary incluent le travail sur le spectacle d’animation Star Wars Rebels pour quatre épisodes et le film de 2010, The Book of Eli. Il a également une longue histoire avec les jeux vidéo, coécrivant Telltale’s Les morts qui marchent série, et aider à l’écriture dans Duke Nukem Forever, Proie et Armement de guerre.

Son amour des jeux n’est pas une surprise non plus, étant donné qu’il était le rédacteur en chef de PC Gamer au Royaume-Uni et aux États-Unis. Bien sûr, nous ne devrions probablement pas nous laisser trop emporter, mais si jamais nous avons besoin de quelqu’un pour écrire un script pour une série animée Star Fox, nous savons au moins maintenant qui contacter.

Aimeriez-vous voir Nintendo transformer la série Star Fox en une émission télévisée ou un film d’animation? Voulez-vous simplement voir un nouveau jeu? Partagez vos réflexions ci-dessous.

