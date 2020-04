Aléatoire: Super Mario repensé avec un look frappant “ Cel-Shaded ” par Cosplayer

Nous sommes souvent surpris par le talent de la scène cosplay. Récemment, nous avons vu que le cosplayeur américain Akellyz a été présenté sur le nouveau site Web Cosplay Central de Gamer Network pour son Borderlands-une représentation de Mario lui-même.

Le cosplayeur portait la tenue lors d’événements en 2019 et a même été couronné vainqueur au New York Comic Con en remportant 3 000 $ pour ses efforts.

Interrogé sur la tenue de Cosplay Central, Akellyz a dit ce qui suit:

Chaque fois que vous jouez à un jeu vidéo, il vous permet de vous lancer dans un nouveau monde. Grâce au cosplay, j’ai pu faire entrer ces mondes et personnages dans la vraie vie. Mario’s Cosplay s’inspire de Mario bros réalistes et post-apocaliptiques. La création de ce cosplay a pris environ un an. Commençant par la conception, la garde-robe et le maquillage pour continuer avec la sélection des matériaux, le processus de sciage, l’élaboration des prothèses et les accessoires.