Aléatoire: The Pokémon Company publie une vidéo ASMR de Grimer Squelching Partout

“Que faites-vous exactement au travail?” demandent nos futurs enfants.

“Partagez des vidéos de monstres fictifs visqueux conçus pour aider les gens à se détendre, cher enfant”, répondons-nous.

“Et c’est considéré comme un vrai travail?” se demandent-ils.

“Apparemment.”

Oui, nous vous proposons aujourd’hui une vidéo que nous n’aurions jamais imaginé voir, mais qui piquera sans doute un peu votre curiosité, même si vous ne voulez pas l’admettre.

La société Pokémon a partagé une nouvelle vidéo ASMR sur sa chaîne YouTube Pokémon Kids TV, cette fois avec un Grimer glissant sur un certain nombre de surfaces différentes. “Il s’agit d’une vidéo ASMR pour ceux qui se sont toujours demandé comment Grimer sonne quand il bouge”, explique la description. Nous ne savons pas combien de personnes entrent dans cette catégorie, mais allons-y.

Notre moment préféré survient à 1h30, lorsque Grimer est aspiré à travers un tube et sort avec un splat satisfaisant sur le mur. Les écouteurs sont recommandés “pour un effet optimal”.

Curieusement, ce n’est pas la première fois que nous recevons une vidéo ASMR liée au jeu. La société Pokémon a également partagé une vidéo de Charmander récemment, il y en avait une de Zelda: Breath of the Wild, et il y avait même une vidéo de quelqu’un jouant à Switch près de la cheminée et faisant un sandwich.

S’amuser!

