Aléatoire: The Real Reason N64 perdu sur PlayStation? Jeux déprimants et joueurs solitaires, apparemment

© Nintendo Life

Avant la sortie de la PlayStation, il est juste de dire que Nintendo était le plus grand acteur de l’industrie mondiale du jeu vidéo. Elle avait déjà conquis une grande partie du monde avec sa NES, et la SNES – malgré la forte concurrence de Sega – s’était imposée comme l’une des consoles les plus populaires de la période (c’est pourquoi le Switch la dépassant dans les ventes à vie est une énorme nouvelle) ).

Cependant, ils disent que la fierté passe avant une chute, et l’arrogance apparente de Nintendo a amené le nouveau venu Sony à pénétrer et à voler son public. La décision de Nintendo de s’en tenir à des cartouches coûteuses à un moment où l’industrie évoluait vers des CD moins chers (et plus spacieux) lui a coûté le soutien de tiers comme Square, qui a Final Fantasy série sur la PlayStation, à commencer par le célèbre Final Fantasy VII.

Le manque de soutien des éditeurs n’est qu’une des raisons pour lesquelles le N64 a eu du mal à affronter la PlayStation, bien qu’il héberge certains des meilleurs jeux de la génération sous la forme de Super Mario 64, Zelda: Ocarina of Time et GoldenEye 007. Cependant, de manière assez prévisible, le président de Nintendo de l’époque, Hiroshi Yamauchi, avait une opinion quelque peu différente sur les raisons pour lesquelles la console était surpassée par le système de Sony. Il était cité à l’époque comme disant que la vraie raison de l’échec du N64 était parce que les joueurs japonais “[like] d’être seuls dans leurs chambres et de jouer à des jeux déprimants. “

© Nintendo Life

Célèbre de tempérament colérique et qui n’a jamais mâché ses mots, Yamauchi a prononcé cette perle d’un extrait sonore à peu près au même moment où il a annoncé qu’il prendrait sa retraite en tant que président de Nintendo, poste qu’il occupait depuis 1949. Il est décédé en 2013, et il Ce n’est que pendant que nous parcourions une pile de vieux magazines de la République des joueurs de l’aube du millénaire que nous nous sommes souvenus de l’évaluation amusante et négative de Yamauchi sur l’industrie japonaise des jeux.

