Aléatoire: Twitter pensait presque 2B de NieR: les automates ont été confirmés pour Smash

Hier, un compte Twitter demandant le YoRHa combat android 2B (de NieR: Automates) à ajouter à Super Smash Bros.Ultimate en tant que combattant DLC, a trompé beaucoup de gens. Vous voyez, à l’approche de Animal Crossing: New Horizons, Twitter de Nintendo of America a envoyé des réponses automatisées aux utilisateurs de Twitter, disant qu’il leur enverra un message lorsque le jeu sortira le 20 mars.

Chaque tweet qu’il envoie comprend la poignée d’un compte et le mot «confirmé» immédiatement après cela. Les gens ont vu ce tweet en particulier, ont identifié qu’il s’agissait d’une réponse d’un compte Nintendo officiel et ont rapidement perdu la tête en pensant que c’était la vraie affaire. Il a même obtenu plus de 10 000 likes:

@ 2BforSmash confirmé! Nous vous enverrons une note lorsque #AnimalCrossing: New Horizons sortira le 3/20. – Nintendo of America (@NintendoAmerica) 13 mars 2020

Le compte qui a reçu ce message automatisé a profité de l’occasion en prétendant que 2B avait été confirmé pour Smash Bros.Ultimate parce que Nintendo l’avait dit. Ce tweet a ensuite été mis en favoris plus de 19 000 fois:

2B pour Smash CONFIRMÉ! Nintendo l’a dit lui-même … https://t.co/AglavNrO5a— YoRHa 2B pour Smash (@ 2BforSmash) 13 mars 2020

Nintendo envoie des tweets de rappel AC: NH aux comptes Twitter. L’un d’eux a le nom d’utilisateur Pikmin42020, créant la combinaison de mots “Pikmin 4 2020 confirmé”. Les gens le découvrent et paniquent.

C’est à quel point nous sommes désespérés.

C’est ce que Nintendo fait à nos pauvres esprits. https://t.co/BQm7maUFg5

– Arlo (comme le YouTuber mais sur Twooter) (@ArloStuff) 14 mars 2020

Peu de temps après, quelque chose de similaire s’est produit lorsqu’un compte Twitter avec la poignée “Pikmin42020” a reçu le même message automatisé (voir ci-dessus). Désolé de décevoir, mais juste pour être clair – 2B ne vient pas à Super Smash Bros.Ultimate (à notre connaissance) et Pikmin 4 n’a pas été confirmé pour 2020 (au moins pour le moment).

