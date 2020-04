Aléatoire: Veuillez Nintendo, Animal Crossing: New Horizons a besoin d’un ballon Nerf en ce moment

Nintendo Life

Avez-vous jeté un œil au ciel au-dessus de votre île Animal Crossing: New Horizons récemment et remarqué qu’il y a des survols continus de ballons? Tu n’es pas seul. Il semble y avoir eu une augmentation du taux d’apparition de ballons dans la période précédant Bunny Day et cela commence à rendre certains joueurs complètement fous.

Bien que nous soyons absolument préoccupés par le problème qui empêche les progrès d’empêcher les ballons d’apparaître, nous avons pensé qu’il serait intéressant de jeter un œil à l’autre côté de l’histoire et de voir comment les joueurs font face au volume élevé de ballons qui survolent maintenant le l’espace aérien de leur île. Voici quelques-unes des nombreuses réactions:

Les ballons me hantent #AnimalCrossing #ACNH #NintendoSwitch pic.twitter.com/HzyCFqptTF— 🦋Lavender🦋 (@drainpetals) 2 avril 2020

ces ballons doivent refroidir #AnimalCrossing #ACNH pic.twitter.com/nI574pMi1b— pain à l’ail (@SirJorb) 2 avril 2020

Je n’aime pas vraiment cette invasion de ballons, les gars … #AnimalCrossing #ACNH #NintendoSwitch pic.twitter.com/rzdOmfiRBo— Tam Nook (@Tamtatek) 1 avril 2020

Le ballon a volé juste au moment où ils m’ont demandé de choisir entre eux! Montagne russe émotionnelle. #AnimalCrossing #ACNH #NintendoSwitch pic.twitter.com/94N6QxLchk— ☆ Dani ☆ ACNH Blog🍒 (@Ellidena) 30 mars 2020

aide j’ai joué au croisement d’animaux depuis trop longtemps aujourd’hui et maintenant je peux entendre le bruit d’un ballon présent partout où je vais— Bugs Rights Activist (@Katie_Quarti) 3 avril 2020

Ces ballons deviennent ridicules. #AnimalCrossing #ACNH #NintendoSwitch pic.twitter.com/9oxqjC2rwr— Uriel Hernandez (@ UHernandez95) 2 avril 2020

J’entends l’effet audio du ballon même lorsque je ne joue pas #AnimalCrossing

Aide pic.twitter.com/9dPm3qNiAG

– Maki Eraclea ╮ (. ❛ ᴗ ❛.) ╭ 💨 (@MakiEraclea) 2 avril 2020

je ne veux plus jamais voir un autre ballon, veuillez arrêter #AnimalCrossing #ACNH #NintendoSwitch pic.twitter.com/O3ab3aZyUh— cinna @ ??? (@cinnabii) 2 avril 2020

Comme l’ont noté de nombreux joueurs, l’une des choses les plus ennuyeuses à ce sujet est le son lorsqu’un ballon est à proximité. Bien sûr, cela peut être utile, mais d’autres fois, c’est assez distrayant lorsque vous essayez d’accomplir une tâche importante. Bien sûr, comme déjà souligné, cette histoire a un côté plus sérieux si vous finissez par faire éclater 300 ballons. Vous pouvez en savoir plus à ce sujet dans notre article précédent.

Comment gérez-vous l’afflux de ballons récemment? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous.

