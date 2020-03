Aléatoire: vous pouvez courir avec un sac en papier sur la tête dans Animal Crossing: New Horizons

Nous avons entendu comment Animal Crossing: New Horizons a beaucoup d’options de personnalisation de personnage différentes et ne verrouille pas les options derrière le sexe, et maintenant, pour faire suite à cela, il a été découvert que vous pouvez courir dans le jeu avec un sac en papier sur la tête.

Cela a été initialement souligné par notre ami Daan Koopman sur Twitter, qui a récemment mis la main sur la sortie prochaine. Comme vous pouvez le voir ci-dessus et ci-dessous, c’est un article agréable et abordable, avec un total de 140 cloches.

Maintenant … il y a une capture d’écran que je voulais partager. Une capture d’écran qui détruira tout le tissu de votre être. Es-tu prêt? Es-tu? D’accord … il y a un couvre-chef de sac en papier. #AnimalCrossingNewHorizons #NintendoSwitch pic.twitter.com/zNrIaSZl3y— Daan Koopman (@NintenDaan) 5 mars 2020

Oui, si les chapeaux, les masques ou les coiffures thématiques ne vous intéressent pas particulièrement, vous pouvez maintenant passer à un bon vieux sac en papier. Peut-être pouvez-vous effrayer les villageois en le portant ou même en leur offrant pour cacher leur visage (si vous ne les aimez pas). Le temps nous le dira.

Envisagez-vous d’habiller votre personnage d’une manière particulière lorsque la nouvelle entrée de la série Animal Crossing arrivera plus tard ce mois-ci le 20 mars? Porterez-vous ce sac en papier pas si élégant? Laissez un commentaire ci-dessous et assurez-vous de vérifier nos propres impressions pratiques.

