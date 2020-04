Aléatoire: vous pouvez désormais embaucher une entreprise pour désherber votre île dans Animal Crossing: New Horizons

Depuis Animal Crossing: New Horizons lancé le mois dernier, nous avons vu de nombreux designs merveilleux, des îles et des moments amusants créés par les fans du jeu. Malgré tout cela, nous ne nous attendions toujours pas à voir quelque chose comme ça.

Comme repéré par Eurogamer, un utilisateur de Reddit portant le nom de tybat11 a créé WeedCo, un service de suppression des mauvaises herbes auquel les joueurs d’Animal Crossing: New Horizons peuvent faire appel. On dirait probablement que nous plaisantons, mais c’est une chose réelle et réelle qui se produit; la demande a atteint un tel niveau qu’il existe désormais un formulaire de réservation en ligne.

Aucun paiement n’est requis pour le service, bien que les pourboires soient appréciés, et toutes les réservations garantiront que votre île devienne magnifiquement exempte de mauvaises herbes. tybat11 a partagé une vidéo brillante sur Reddit montrant comment les nouveaux employés sont formés au travail; pour passer, un employé potentiel doit savamment cueillir les mauvaises herbes parmi les autres fleurs et rechercher celles qui pourraient se cacher derrière les arbres ou les falaises. Le résultat est un poste dans l’entreprise et même un uniforme.

Vous pouvez même postuler pour rejoindre vous-même l’entreprise si vous êtes intéressé. tybat11 dit que vous pouvez leur envoyer un clip de 30 secondes démontrant vos compétences en matière de désherbage à prendre en considération – et oui, vous obtiendrez même votre propre uniforme WeedCo.

Quelle merveilleuse façon unique de profiter de votre temps avec le jeu. Beau travail, tybat11. Nous aimons ça!

