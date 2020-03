Aléatoire: vous vous ennuyez à la maison? Pourquoi ne pas essayer de faire ce délicieux gâteau de croisement d’animaux?

Animal Crossing: New Horizons se révèle être un jeu vraiment délicieux à jouer à la maison et en déplacement, mais cela porte les choses à un tout autre niveau.

Keempossible, une utilisatrice d’Instagram, passionnée de cuisine autodidacte et formatrice, s’est donné la peine de créer cet adorable gâteau inspiré de Animal Crossing pour que sa fille célèbre la sortie du jeu. Doté du seul et unique design de feuille signature de Tom Nook et New Horizons, le gâteau a pris la forme d’un rouleau de déco et semble en quelque sorte encore plus délicieux lorsqu’il est coupé en tranches.

Elle n’a pas partagé la recette exacte de cette gâterie particulière, mais vous pouvez trouver des instructions pour des gâteaux similaires en abondance en ligne – vous aurez juste besoin d’un peu de créativité pour terminer le travail. Si vous cherchez des choses à faire à la maison, pourquoi ne pas essayer de faire un gâteau avec votre personnage Nintendo préféré?

C’est à des moments comme celui-ci quand nous souhaitons vraiment avoir même les compétences culinaires les plus élémentaires. Nous serions plutôt bons à le manger, si cela compte?

