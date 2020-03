Aléatoire: Zelda Fan bat le souffle de la nature sans que Link ne fasse un seul pas

Battement Zelda: le souffle de la nature n’est pas particulièrement difficile, mais cela demande un effort modéré – surtout si vous voulez le faire avec style. C’est précisément ce que YouTuber PointCrow a fait – il a battu cette aventure-action classique sans permettre à Link de faire un seul pas solitaire.

Naturellement, il ne pouvait s’empêcher que Link marche pendant les cinématiques – ces étapes ne comptent pas – mais pour le reste du jeu, Link utilise d’autres moyens de transport pour se déplacer. Cela comprend le saut et le retournement, ainsi que l’utilisation d’objets comme des bombes pour arriver là où il doit être. Ce n’est pas de la voile, comme vous pouvez l’imaginer; il y a quelques points où Link est simplement envahi par des ennemis, et sans la possibilité de les éviter, PointCrow meurt plusieurs fois.

Mais! Il continue. Des objets tels que le masque de Majora compliquent la tâche des ennemis pour Spot Link, tandis que l’ensemble d’armure fantôme le rend plus puissant, ce qui signifie que les batailles sont plus faciles. C’est toujours une tâche difficile – la durée totale de lecture est supérieure à sept heures – mais c’est quand même un exploit assez impressionnant, et une façon vraiment cool d’ajouter un défi supplémentaire à ce qui est déjà un jeu fantastique.

Vous pouvez regarder la course ci-dessous, mais soyez averti, il y a un langage assez coloré.

.