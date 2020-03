Alex Trebek propose une mise à jour sur le cancer: “Tout est possible”

Photo: Gregg DeGuire (.)

Cela fait un an qu’Alex Trebek a partagé son diagnostic de cancer du pancréas de stade 4 avec le monde. Le Jeopardy bien-aimé! L’animateur a tenu les fans au courant de son voyage parfois pénible en cours de route, et sa dernière mise à jour vidéo marque une étape exceptionnelle: dans la vidéo ci-dessous, Trebek explique que seulement 18% des patients diagnostiqués avec un cancer du pancréas de stade 4 survivent la première année.

Trebek ajoute que son oncologue pense qu’il sera également l’un des sept pour cent des patients à atteindre la deuxième année. Mais la première année a été plutôt difficile pour Trebek, qui attribue à sa femme, Jean et à d’autres patients cancéreux, un espoir pour l’avenir:

Il y a eu des moments de grande douleur, des jours où certaines fonctions corporelles ne fonctionnaient plus, et des attaques massives soudaines de grande dépression qui m’ont fait me demander si cela valait vraiment la peine de se battre. Mais j’ai rapidement écarté cela, car cela aurait été une trahison massive – une trahison de ma femme et de mon âme sœur, Jean, qui lui a tout donné pour m’aider à survivre. Cela aurait été une trahison envers d’autres patients cancéreux qui m’ont considéré comme une inspiration et une pom-pom girl en quelque sorte de la valeur de vivre et d’espérer. Et cela aurait certainement été une trahison de ma foi en Dieu et des millions de prières qui avaient été dites en mon nom.

Trebek a conclu sa vidéo avec un message optimiste: «[I]f Moi, non, si nous – parce que beaucoup d’entre nous sont impliqués dans cette même situation – si nous ne prenons cela qu’un jour à la fois avec une attitude positive, tout est possible. Je te tiendrai au courant.”

.