Alexey Pajitnov, créateur de Tetris, pense que Tetris 99 est “absolument” génial et adore le commutateur Nintendo

L’année dernière, dans le but de renforcer la valeur de son service en ligne, Nintendo a publié le jeu de puzzle de correspondance de blocs Battle Royale, Tetris 99. Il a commencé comme un titre exclusif disponible pour les abonnés de Switch Online et a fini par recevoir une version physique plus tard.

C’était considéré comme une vision révolutionnaire de la série classique et beaucoup de gens y jouaient pendant des mois. Dans une récente interview avec US Gamer, le créateur de Tetris Alexey Pajitnov a parlé de son propre amour pour cette version de Switch Online et a déclaré que c’était une étape positive vers Tetris s’établissant un jour comme un sport électronique:

Tetris 99 est absolument un excellent titre. Fondamentalement, je pense que la version à un joueur de Tetris a été plus ou moins stabilisée au fil des ans. C’est bien, et nous ajustons simplement le jeu à de nouvelles interfaces utilisateur. Mais pour les modes à deux joueurs et la compétition sérieuse, il y a plusieurs défis à surmonter.

Il a également mentionné comment il aimait le Switch en général et a révélé La légende de Zelda: le souffle de la nature était l’un de ses jeux préférés sur le système. Puyo Puyo Tetris est un autre titre qu’il aime plutôt, indiquant comment c’est “le seul jeu” qui pourrait éventuellement être associé à Tetris.

Pajitnov a même réfléchi à la façon dont il a créé le mode puzzle dans l’original Puyo Puyo Jeu:

J’ai conçu le mode puzzle – les petites tâches, comme lorsque vous devez nettoyer le terrain en quelques mouvements ou quelque chose comme ça. Mais c’était il y a si longtemps

Dans notre propre interview avec Alex Pajitnov, datant de juin dernier, il a également déclaré à quel point il aimait Tetris 99 et pensait que c’était “l’un des meilleurs jeux” de 2019.

Jouez-vous toujours à Tetris 99 régulièrement? Dites-nous ci-dessous.

