Alien Hominid Invasion est le nouveau jeu de The Behemoth!

Il y a quelques jours, le studio en charge de Castle Crashers, The Behemoth, a ému ses followers en annonçant qu’ils dévoileraient prochainement un nouveau jeu. Eh bien, si vous avez attendu tout ce temps pour savoir de quoi il s’agissait, vous serez très excité, car le développeur ramènera une franchise qui a fait ses débuts il y a plus de 15 ans.

The Behemoth a révélé que le 5ème jeu sur lequel ils travailleront est Alien Hominid Invasion. Comme son nom vous le laissera voir, le projet est lié à la franchise venue sur PlayStation 2, Nintendo GameCube et propose également une version pour Game Boy, mobile et Xbox LIVE Arcade.

Alien Hominid Invasion sera une réinvention d’Alien Hominid HD, ce qui signifie que non seulement il sera plus beau, mais il comportera également “un nouveau gameplay, une progression, des mécanismes et bien plus encore.”

L’étude a publié une présentation vidéo, mais n’a pas révélé plus de détails, tels que la date de sortie, mais a déclaré qu’après avoir terminé son développement, le titre arrivera sur PC et consoles, sans préciser lequel. Mais la bonne chose est que nous pourrons bientôt en savoir plus sur la façon de jouer, car il y aura une version d’essai dans PAX East et EGX Rezzed.

Comment obtenez-vous cette surprise de The Behemoth? Vous attendiez-vous à ce que Alien Hominid Invasion soit le titre mystérieux? Avez-vous joué une version de la livraison d’origine? Dites-le nous dans les commentaires.

Bien qu’il s’agisse d’un titre il y a près de 2 décennies, les personnages qui y figurent sont également apparus dans Castle Crashers, il est donc très probable que vous les connaissiez grâce à ce titre. Si vous ne l’avez pas essayé, nous vous recommandons de le faire avec les versions remasterisées récemment arrivées sur PlayStation 4 et Nintendo Switch.

