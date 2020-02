Alien Hominid Invasion est tout aussi chaotique que l’original | Gameplay PAX East 2020

L’un des avantages de découvrir de nouveaux jeux à PAX East 2020 est de pouvoir jouer au jeu aux côtés des développeurs actuels. Ce fut le cas avec Alien Hominid Invasion, une suite du classique culte de 2004 run-and-gun indie Alien Hominid. En fait, la suite n’est pas le bon mot. Dan Paladin, co-créateur du jeu original, le voit plus comme une réimagination, mais même ce n’est pas vraiment la meilleure description.

Les deux sont des jeux coopératifs run-and-gun mettant en vedette de minuscules extraterrestres violents, mais Invasion offre beaucoup plus de liberté que son prédécesseur. Lorsque le premier jeu vous a enfermé sur un écran individuel jusqu’à ce que vous ayez éliminé vos ennemis, Invasion vous permet d’explorer librement chaque étape générée par la procédure, en vous déplaçant dans toutes les directions. Vos copains extraterrestres sont beaucoup plus mobiles: ils peuvent sauter, rouler et plonger dans les airs pour sauter autour et sur le dos des ennemis.

La génération procédurale est une grande partie de l’invasion; Paladin veut que chaque course soit différente. La carte du monde vous permet de choisir votre voie à suivre, avec une variété de niveaux conçus autour de la banlieue, des gratte-ciel, des trains en mouvement, etc. Les modificateurs comme les hordes ennemies qui se reproduisent à l’infini et un meilleur butin sont également visibles lors du choix de l’étape à attaquer ensuite.

C’est une autre différence clé dans Invasion: un système de butin. Une variété d’armes à feu, de capacités passives et de chapeaux décoratifs peuvent être obtenus au hasard tout en accomplissant des objectifs dans chaque niveau. Si vous arrivez à un point de dépose de butin sur la carte du monde, tous ces goodies sont à vous. Mais si tu meurs, tout est parti.

Les objectifs dans les niveaux eux-mêmes vont de la collecte d’informations sur les ennemis tombés au combat, à la recherche d’objets manquants, et bien sûr, aux batailles de boss de grande envergure. Notre démo mettait en vedette le féroce Megabot volant, que vous pouvez voir dans la vidéo de gameplay ci-dessus. Paladin a également taquiné que certains visages familiers pourraient faire un retour pendant que le boss se bat.

Alien Hominid Invasion n’a pas de date de sortie fixée. Le développeur The Behemoth lancera le jeu sur PC, Xbox One et Nintendo Switch, avec la possibilité “d’autres plates-formes” par la suite.