Alien Hominid Invasion Is The Behemoth’s Run ‘N’ Gun Classic ‘Reimagined’ On Switch

Titre récemment annoncé Invasion des hominidés extraterrestres a été confirmé pour Switch par le développeur et éditeur The Behemoth. Décrit comme une «ré-imagination» de l’original de 2004, il a été révélé à la fin de janvier, et même s’il semblait évident que le jeu viendrait à Switch – en particulier compte tenu de la sortie de l’an dernier de Castle Crashers Remastered – il a maintenant été confirmé aux côtés des versions Steam et Xbox One (bien qu’il saute apparemment la PS4).

L’annonce des plates-formes s’accompagne d’une nouvelle bande-annonce de gameplay (ci-dessus), bien que nous soyons encore un peu flous sur exactement combien il s’agit d’un remake et combien est totalement nouveau; il y a beaucoup de marge de manœuvre dans la «réimagination»! La bande-annonce ci-dessus cherche certainement à conserver l’énergie explosive et frénétique du jeu original des jours GameCube.

Dans le communiqué de presse ci-joint, le directeur artistique et co-fondateur de The Behemoth Dan Paladin décrit le jeu comme «une toute nouvelle approche de notre titre phare d’il y a 16 ans, utilisant tout ce que nous avons appris en cours de route! Bien que le jeu soit familier à certains égards, il est très nouveau et différent à d’autres. “Voici une liste des fonctionnalités mises en évidence par les développeurs:

• Coopération locale et en ligne jusqu’à 4 joueurs

• Déterminez votre propre chemin de jeu avec une expérience de niveau non linéaire

• Envahissez des quartiers assemblés au hasard construits à partir de centaines de blocs de ville fabriqués à la main

• Maîtrisez le mouvement avec des acrobaties extraterrestres, notamment renverser, plonger, lancer vos ennemis, etc.

• Déverrouillez et équipez des tonnes d’armes, de boosts et de cosmétiques uniques

• Améliorez et mutez votre extraterrestre pour utiliser de nouvelles mécaniques comme la super vitesse, la guérison et le vol!

• Trois niveaux de difficulté: amical, normal et fou

• Cinématiques entièrement animées

Nous avons de bons souvenirs de la coopérative locale originale et à 4 joueurs, ce qui convient parfaitement à Switch. Il n’y a pas encore de nouvelles sur les prix ou une date de sortie, bien que le libellé de The Behemoth suggère que cela pourrait prendre un certain temps (notre accent ci-dessous):

La coopérative run ‘n’ gun est une ré-imagination de l’original Alien Hominid et finira par faire son chemin sur Steam, Nintendo Switch® et Xbox One.

Chaque fois que cela se produit sur Switch, nous serons prêts pour cela. Faites-nous savoir vos pensées et vos souvenirs de l’original en faisant un voyage dans le royaume du bas de la section des commentaires.

.