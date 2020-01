Alienware dévoile un appareil de type interrupteur capable de jouer à des jeux PC

Depuis son lancement en 2017, la Nintendo Switch a eu très peu de concurrence directe. Bien sûr, Nintendo sera toujours en train de se battre contre la PlayStation et la Xbox pour votre attention, mais les expériences offertes par sa machine hybride sont considérablement différentes de la configuration de jeu plus “ habituelle ” disponible ailleurs.

Cependant, cela pourrait être sur le point de changer, car la filiale Alienware de Dell a dévoilé un nouveau périphérique appelé «Concept UFO». La ressemblance avec le Switch est étrange – vous remarquerez un écran au milieu avec un contrôleur détachable de chaque côté, qui sont tous deux équipés de bâtons de commande, de boutons faciaux et d’un pavé directionnel placé dans des endroits similaires au Joy-Con du Switch .

Le Concept UFO a une béquille qui signifie que vous pouvez installer l’écran où vous le souhaitez, et les contrôleurs détachables peuvent glisser dans une unité centrale séparée pour créer un contrôleur de fortune “ complet ”. Où avons-nous vu cela auparavant?

Il semble cependant que les choses prennent un cran; l’écran est en fait une tablette Windows 10 capable de jouer à vos jeux PC préférés. Apparemment, Alienware a trouvé un moyen de puiser dans le public amateur d’énergie portable que le Switch a créé, et l’a élargi pour donner aux joueurs encore plus de jus lors de leurs déplacements. La vidéo ci-dessous de CNET montre la console dans la chair, avec F1 2019 étant momentanément montré pour faire bonne mesure.

Une révélation complète de la nouvelle machine est diffusée plus tard dans la journée, le 7 janvier, à 10 heures PST. Vous pouvez le regarder ici si vous êtes intéressé; Alienware dit qu’il “pousse toujours ce qui est possible dans le domaine du jeu” et qu’il “introduira [its] dernière innovation de jeu, Concept UFO “.

Nous imaginons que vous avez beaucoup de réflexions sur celui-ci. Allez-y et faites-nous savoir ce que vous pensez dans les commentaires ci-dessous.

.