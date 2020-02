Allez de l’avant avec Animal Crossing: Nouveaux horizons pour la première fois à PAX East

Nintendo a révélé qu’il apportera Animal Crossing: New Horizons à PAX East ce week-end, avec une “expérience immersive à grande échelle” qui offrira toutes sortes de divertissements aux fans de la série.

Les participants pourront découvrir des loisirs grandeur nature inspirés de la vie insulaire du jeu, avoir de multiples opportunités de photos avec des personnages costumés comme K.K. Slider, Isabelle et Tom Nook, et même mettre la main sur un sac fourre-tout spécial Tom Nook jusqu’à épuisement des stocks. La nouvelle peut-être la plus excitante de tous, cependant, est que les fans pourront participer au tout premier événement pratique du jeu.

Oui, une démo jouable sera disponible à vérifier avant le lancement du jeu le mois prochain, et une vitrine guidée sur la scène de démonstration de Nintendo offrira également aux visiteurs une visite du mode solo du jeu.

Nintendo offrira également beaucoup plus à PAX East. Vous trouverez également des démos jouables de Épée et bouclier Pokémon – où vous pourrez récupérer un livret spécial de cartes postales contenant des images de Galar en cadeau – ainsi que d’autres jeux comme Luigi’s Mansion 3 et Les civières. Vous pouvez également prendre une photo avec un costume Pikachu, ce qui ne peut pas être une mauvaise chose.

Si vous souhaitez jouer à New Horizons lors de l’événement, les participants pourront réserver un Warp Pipe Pass gratuit pour obtenir un accès prioritaire à partir du 25 février à 17 h HE. Pour ce faire, rendez-vous ici et connectez-vous avec votre compte Nintendo. Le marché New Horizons sera également proposé lors de l’événement.

Participez-vous à PAX East ce week-end? Faites-nous savoir si vous allez découvrir le jeu avec un commentaire ci-dessous.

