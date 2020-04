Allez réchauffer les moteurs! F1 2020 annoncé pour PC et consoles

Il y a des nouvelles pour les fans de vitesse et de sport automobile. Deep Silver a confirmé que F1 2020 est en cours de développement et qu’il fera ses débuts cette année sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Google STADIA.

Selon l’annonce officielle, F1 2020 sera disponible à partir du 10 juillet 2020 sur les plateformes précitées. Deep Silver décrit ce jeu comme une livraison avec un mode carrière plus flexible, ainsi que le retour du mode écran partagé.

Ce n’est pas tout, puisque Deep Silver a également confirmé que F1 2020 marquera la première de la modalité My Team. Vous pouvez y créer une équipe de F1 et occuper une place dans la programmation de la saison 2020. C’est donc une manière qui combine le style de jeu du pilote avec celui de manager.

“F1 2020 promet d’être notre titre le plus important et le plus innovant à ce jour”, a déclaré Paul Jeal, directeur de la franchise F1 chez Codemasters. “Nos joueurs de base vous accueilleront à une profondeur de jeu encore plus grande avec l’introduction de notre nouvelle fonctionnalité My Team, ainsi que trois durées de saison personnalisables qui vous permettent de choisir vos morceaux préférés. L’année où Lewis Hamilton ira à son Septième championnat du monde, nous célébrons le plus grand pilote de F1 de tous les temps avec notre Schumacher Deluxe Edition, qui, nous le savons, sera populaire auprès de notre communauté. “

Il convient de mentionner que F1 2020 fera ses débuts avec les versions standard et Deluxe. Ce dernier aura Michael Schumacher comme protagoniste, donc lorsque vous l’achetez, vous pouvez conduire comme le pilote légendaire et obtenir 4 voitures exclusives.

