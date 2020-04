Allez-vous acheter un téléviseur pour PS5 ou Xbox Series X? Ce sont nos téléviseurs 4K préférés pour la nouvelle génération

La nouvelle génération se rapproche de plus en plus et notre téléviseur est la porte de ses avantages.

Bien que nous ne disposions toujours pas de toutes les informations sur les consoles de nouvelle génération comme la Xbox Series X et la PlayStation 5, il y a beaucoup de raisons d’être excité avec elles. La certitude de son existence, la confirmation de certaines de ses spécifications techniques et le battage médiatique autour de sa silhouette deviennent de plus en plus évidents; de nombreux joueurs se préparent à faire le saut générationnel attendu. La manière dont cette tâche est exécutée est diverse, mais implique généralement l’acquisition de nouveaux équipements.

4K et HDR sont des fonctionnalités qui prendront une plus grande importanceComme c’est arrivé avecla septième génération de consoles et de téléviseurs FHD, la neuvième génération promet de changer à nouveau le paradigme du jeu sur la plateforme. La concurrence sur les consoles est désormais plus forte que jamais, les plateformes ontpremiers pas en 4Ket les nouvelles technologies qui leur sont appliquées promettent plus de spectaculaire. Pour cette raison, et en nous concentrant sur les points où nous pensons que le changement sera le plus visible, nous avons préparé ce texte, dans lequel nous parlons de lameilleurs téléviseurs que nous pouvons acheter aujourd’huiet qu’ils profiteront de la future nouvelle génération de consoles.

Les fonctionnalités “clés” pour être prêt pour la prochaine génération

Il y a quelques années, au début de la génération précédente de consoles, la 4K était loin d’être une norme. Aujourd’hui, mi-2020, ce n’est pas encore la résolution la plus répandue; mais c’est beaucoup plus abordable que par le passé. Il est courant de trouver des téléviseurs et des moniteurs abordables qui traitent d’une telle résolution, c’est pourquoi ils seront au centre de cette spéciale; mais pas le seul protagoniste. Des technologies commeHDRou leVRRils ont leur importance.

En plus de cela, il y a quelque temps, nous avons écrit que l’une des avancées technologiques les plus intéressantes pour les joueurs sur console était HDMI 2.1 et ses fonctionnalités. Nous avons clôturé ce texte en affirmant qu’il était encore tôt pour profiter de ses avantages, et nous l’avons placé comme l’une des clés de la nouvelle génération. Aujourd’hui, la dernière version de la norme d’image la plus répandue est beaucoup plus courante, en particulier sur les téléviseurs de moyenne et haute gamme.

Enfin, pour de nombreux joueurs, le niveau de latence que nos appareils ajoutent lors de la lecture est important. Les téléviseurs sont une victime à laquelle la latence a pris un goût particulier; car, du fait des caractéristiques des techniques utilisées pour améliorer l’image et de la faible importance de cette latence selon le contenu, son rôle est occulté. Ce n’est pas le cas dans les jeux vidéo et nous l’avons écrit à plusieurs reprises. Une vraie télévision pour la nouvelle génération doit en tenir compte.

Sans plus tarder, qui est notre sélection préférée de téléviseurs pour être prêt pour le lancement de la Xbox Series X et de la PlayStation 5; Nous allons diviser cette sélection en plusieurs sections, avec une recommandation principale et une alternative, à travers cinq propositions:

Parier sur la plus haute gamme de téléviseurs: LG OLED C9

En supposant que le budget n’est pas un problème à prendre en compte, et malgré les implications de l’utilisation d’un panneau OLED pour les jeux – que nous avons déjà explorés dans l’une de nos offres spéciales – il y a peu de propositions haut de gamme pour correspondre à la série C9. de LG. Le modèle de la marque asiatique rencontre tous les domaines pour être considéré comme un bon téléviseur à jouer; comme c’est le cas de sa compatibilité avec des technologies telles que VRR ou ALLM qui améliorent la latence, ou son décalage d’entrée de 13 ms, en dessous des autres concurrents de sa gamme. De plus, son panneau OLED nous offre une excellente qualité d’image et la société affirme avoir amélioré sa résistance aux brûlures. Sinon, la loi nous protège.

Une alternative de haut vol: Samsung QE55Q90R

Pour ceux que les panneaux OLED ne sont pas à leur goût, la proposition de Samsung et ses propres écrans LCD technologiques peuvent être l’alternative la plus intéressante. Que ce soit le cas ou non, le Q90R offre également tout ce qu’un joueur sur console peut souhaiter. Comme dans le LG C9, le Samsung Q90R possède la norme HDMI 2.1 et ses fonctionnalités associées, auxquelles s’ajoutent plusieurs modes de jeu intéressants – dont nous avons parlé dans le passé – la compatibilité FreeSync et un faible niveau de décalage d’entrée qui tourne autour de 15 ms.

À la recherche d’un équilibre entre prix et performances: Samsung QE55Q60R

Sans descendre dans la gamme haute, mais en disant au revoir aux prix prohibitifs que nous y voyons, l’une des options les plus intéressantes est la série Q60R de Samsung. Cette série est la plus abordable pour utiliser la technologie QLED de l’entreprise; celui qui, bien que derrière l’OLED en termes de couleur, est toujours le meilleur que les téléviseurs LCD offrent. En tant que téléviseur de jeu, son retard d’entrée est faible pour un téléviseur d’environ 14 ms et il possède plusieurs fonctionnalités intéressantes comme le VRR et les taux de rafraîchissement adaptatifs. Comme dans le précédent produit Samsung, il dispose également de FreeSync pour les utilisateurs de Xbox.

Caractéristiques au-dessus de sa gamme de prix: TCL Series EP68

La marque TCL ne vous en dira probablement pas trop; mais ce n’est pas une excuse pour contourner vos téléviseurs. Sa série EP68 se distingue par les avantages qu’elle nous offre dans sa gamme de prix. Une affirmation appréciée dans les caractéristiques de ce téléviseur, qui ne reprend aucune de nos autres recommandations précédentes en matière de caractéristiques ou d’image; mais qu’il les aborde de façon dangereuse vu leur prix. Son décalage d’entrée est extrêmement faible pour un téléviseur, environ 13 ms, il dispose de plusieurs modes de jeu axés sur l’image, ainsi que d’autres fonctionnalités intéressantes que nous avons vues sur d’autres modèles, telles que sa compatibilité avec HDR10 Pro.

Bon panneau à un prix moins “fou” que ses alternatives: Samsung RU8000 Series

Si votre définition de ce dont un téléviseur a besoin pour la prochaine génération est basée sur un panneau haute résolution, un faible décalage d’entrée et une compatibilité avec les meilleures technologies HDR; La série RU8000 de Samsung est l’une des meilleures propositions du marché qui répond à ces exigences. Le panel de ce téléviseur est en PLA contrairement aux autres membres de cette liste basée sur la société coréenne, mais il n’a pas grand-chose à leur envier grâce à son bon travail et son prix, bien en dessous de cette dernière. De plus, la série RU8000 a un bon décalage d’entrée pour être un téléviseur, environ 14 ms; raison pour laquelle l’absence de HDMI 2.1 peut, dans une certaine mesure, être fournie par ses caractéristiques et son prix.

Une alternative avec une excellente qualité d’image: Philips US7504

Dans la même ligne que le téléviseur Samsung, nous trouvons la proposition Philips avec son US7504; une série qui part de ses téléviseurs LCD haut de gamme, mais dont certaines qualités sont soustraites pour faire baisser son prix. Son résultat finit par être un appareil tout aussi excellent; Bien qu’en raison de sa concentration sur la recherche de l’image parfaite, nous pouvons manquer certaines fonctionnalités à jouer. C’est le panneau avec le décalage d’entrée le plus élevé de cette liste, bien que rien d’alarmant par rapport aux modèles qui dépassent 16 ms et ne dispose pas d’options telles que l’ALLM ou le VRR. Nous voyons la technologie HDR présente, donc, encore une fois, si c’est ce que vous recherchez dans la nouvelle génération, cela peut être un choix idéal.

De plus en plus de joueurs acquièrent des moniteurs pour jouer sur leurs consoles, car ils sont une option plus abordable et également axée sur notre public; Il est également fréquent de voir des utilisateurs qui recherchent simplement une bonne résolution et une compatibilité HDR et omettent d’autres fonctionnalités. Pour eux, les téléviseurs présentés ici et leurs prix peuvent être excessifs. Heureusement, nous avons essayé cette même approche afin d’acheter un panneau 4K abordable pour nos équipes lors d’une de nos promotions à la fin de l’année dernière. Ils n’ont pas les caractéristiques des modèles listés ci-dessus, mais ils peuvent être tout aussi intéressants pour bon nombre de nos lecteurs. Voici certains de ces modèles, les plus intéressants en termes de fonctionnalités:

Résolution 4K et HDR10 + en dessous de 500 euros: Samsung RU7105

Samsung a lancé la série RU7100 pour remplir la gamme abordable de téléviseurs “haute résolution” sur le marché il y a quelque temps. Depuis lors, d’autres marques ont recréé ce même mouvement, tandis que d’autres ont assimilé un prix inférieur pour rivaliser sur le marché. En conséquence, le RU7105 est encore meilleur prix qu’avant; mais il conserve toujours les caractéristiques qui le rendent attrayant pour les joueurs. Ces caractéristiques se caractérisent par sa compatibilité avec la technologie HDR10 + et ses haut-parleurs, tout à fait remarquable pour un téléviseur de cette gamme et une inclusion bienvenue par les joueurs de salon. Sinon, c’est un panneau VA avec un temps de réponse acceptable, sans être remarquable non plus.

Accessibilité et bon prix pour jouer en 4K: LG 55UM7100

Un autre des modèles qui était déjà apparu dans notre précédent spécial et, à cette occasion, répète l’entrée pour les mêmes raisons que la dernière fois. Ce sont son bon son, sa compatibilité HDR et son mode de jeu, assez réussi en termes de réglages nécessaires pour améliorer la latence supplémentaire du panneau, qui tombe à 10 ms. Il existe des modèles actuels avec des caractéristiques très similaires à ce LG UM 7100; mais avec la réduction que la variante PLB de ce modèle a actuellement, cela nous semble l’option la plus intéressante.

