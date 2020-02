Allez-vous aux États-Unis? Vous pouvez vous amuser avec Nintendo dans les aéroports de ce pays

Attendre un avion n’est jamais agréable, surtout lorsqu’il est retardé de plus de 10 heures et que vous n’avez pas d’autre choix que de dormir à l’aéroport. Heureusement, Nintendo prend en compte la souffrance des voyageurs et c’est pourquoi elle lancera un nouveau programme dans certains aéroports des États-Unis, où elle disposera de salles de jeux avec une expérience Nintendo Switch.

Achetez Nintendo Switch Lite sur Amazon:

Ces salles de jeux seront disponibles dans 4 aéroports aux États-Unis à différentes dates. Il y aura plusieurs unités de démonstration qui vous permettront de jouer des versions comme The Legend of Zelda: Breath of the Wild; Mario Kart 8 Deluxe; Super Mario Odyssey; Super Mario Party et Tetris 99. Ainsi, ils présenteront une offre variée qui vous permettra de vous amuser pendant ces longues heures d’attente.

Mais quand et où cette expérience sera-t-elle disponible? Nous vous laissons les informations ci-dessous:

Aéroport international O’Hare de Chicago – 17 février au 29 mars

Aéroport Dallas Love Field au Texas – 13 février au 26 mars

Aéroport international de Washington Tacoma – 17 février au 29 mars

Aéroport international de Washington Dulles – 17 février au 19 mars

Il convient de mentionner que dans le cadre de cette promotion, Nintendo offrira des bagagistes, ainsi qu’un coupon de réduction de 10 USD pour les achats de plus de 75 USD de produits Nintendo chez Target. Vous pouvez également vous rendre dans ces endroits pour commander une Nintendo Switch et recevoir un coffret cadeau.

Qu’avez-vous pensé de cette promotion? Pouvez-vous en profiter? Dites-le nous dans les commentaires.

Suivez ce lien pour voir plus de nouvelles liées à Nintendo Switch. D’un autre côté, vous trouverez ici toute notre couverture de l’industrie du jeu vidéo aux États-Unis.

Source

.