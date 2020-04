Alors que Call Of Duty Mobile franchit une nouvelle étape, VP discute de l’élimination des zombies, des microtransactions et bien plus encore

Call of Duty Mobile d’Activision est un mastodonte. Avec plus de 150 millions d’installations dans le monde, le grand succès du jeu a aidé le mobile à devenir la plus grande plateforme d’Activision en termes de revenus.

Le jeu, développé par les studios TiMi de Tencent en Chine, a récemment franchi une étape en Australie: 1 million d’installations. Chris Plummer, vice-président d’Activision du mobile, a parlé à GameSpot de cette réalisation et beaucoup plus sur le jeu mobile dans une nouvelle interview.

Plummer dit à GameSpot que Call of Duty Mobile résonne dans le monde entier, mais pour le public australien en particulier, il avait un message à partager: “Personnellement, je tiens à remercier les fans australiens. Vous avez fait partie de notre programme bêta et nous avez vraiment aidé dans le avant le lancement. “

L’Australie et la Nouvelle-Zélande sont souvent utilisées comme terrain d’essai pour les grandes versions mobiles, les éditeurs testant le jeu dans ces pays relativement petits avant de se développer dans le monde entier.

Plummer s’est entretenu avec GameSpot alors que Call of Duty Mobile accueille sa dernière grande mise à jour, Steel Legion. Cette nouvelle saison de contenu présente de nouveaux modes de jeu, une nouvelle carte et plus de récompenses aux joueurs à gagner. Il existe également un nouveau Battle Pass de la Légion d’acier qui ajoute deux personnages très emblématiques de Call of Duty: le protagoniste de Black Ops 2 David Mason et Reaper, un robot de guerre hautement sophistiqué.

Le lancement de Steel Legion représente également un changement pour Call of Duty: Mobile dans la mesure où le jeu est désormais passé à un modèle de saison mensuelle. “Nous voulions qu’il soit facile pour nos joueurs de savoir quand une saison commencerait et se terminerait. Et puis, nous voulions ajouter un récit léger à chaque saison, que vous verrez commencer en avril avec Steel Legion,” Dit Plummer.

Découvrez la bande-annonce de Steel Legion ci-dessous et lisez la suite pour notre interview complète avec Plummer. Il parle également de la décision controversée de retirer Zombies de Call of Duty Mobile, de la façon dont le jeu propose des microtransactions équitables, et bien plus encore. Vous pouvez également consulter le blog d’Activision ici pour découvrir tout ce qui est inclus avec la mise à jour de Steel Legion.

GameSpot: 1 million d’installations rien qu’en Australie, c’est un gros chiffre. Que pensez-vous de CoD Mobile qui résonne tellement auprès du public australien?

Plummer: Nous sommes ravis de voir ce million d’étapes franchies et fiers que les joueurs australiens apprécient Call of Duty: Mobile. Je pense que le jeu résonne juste auprès d’un public mondial en général, mais nous avons toujours su que les Australiens étaient des fans de Call of Duty. Personnellement, je tiens à remercier les fans australiens. Vous faisiez partie de notre programme bêta et vous nous avez vraiment aidés avant le lancement.

CoD Mobile est également un mastodonte mondial. Y a-t-il d’autres nouvelles mesures que vous pouvez partager concernant le succès du jeu à l’échelle mondiale?

Il a été vraiment remarquable de voir la performance explosive de Call of Duty, des statistiques quotidiennes aux distinctions et, surtout, à attirer autant de joueurs dévoués jour après jour. Nous apprécions profondément la réponse et nous travaillons sans relâche pour continuer à offrir une expérience formidable à tous ceux qui jouent dans le monde entier.

“Les commentaires des fans ont été incroyablement positifs et humiliants. Nous avons travaillé avec notre communauté pour offrir les types d’objets et les expériences de jeu qu’ils souhaitent.” – Chris Plummer

Maintenant que quelques mois se sont écoulés depuis sa sortie, qu’entendez-vous des fans en termes de commentaires, et que prévoyez-vous de modifier, de mettre à jour ou d’améliorer en conséquence?

La rétroaction des fans a été incroyablement positive et humiliante. Nous avons travaillé avec notre communauté pour fournir les types d’objets et les expériences de jeu qu’ils souhaitent. Sur la base de leurs commentaires, nous changeons la façon dont nous gérons notre système Battle Pass et le rendons plus thématique et moins chronophage.

L’autre nouvelle que vous annoncez concerne la simplification de la cadence de mise à jour saisonnière. Pouvez-vous expliquer votre pensée là-bas et ce que vous essayez de réaliser et de construire?

La première chose que vous remarquerez est que nous sommes passés à un modèle de saison mensuelle. Nous voulions qu’il soit facile pour nos joueurs de savoir quand une saison commencerait et se terminerait. Et ensuite, nous voulions ajouter un récit léger à chaque saison, que vous verrez commencer en avril avec Steel Legion.

Un grand changement pour CoD Mobile qui a été annoncé récemment est que les zombies sont supprimés. Cela a surpris beaucoup de gens. Pouvez-vous expliquer le raisonnement derrière cette décision?

Zombies était un mode limité dans le temps qui a fonctionné pendant quelques mois. Nous discutons des commentaires des joueurs de ce premier événement et nous avons l’intention d’apporter de nouvelles améliorations à Zombies avant de le réintroduire. Nous avons d’autres modes à durée limitée que nous voulons que les joueurs expérimentent également. Nous savons que nos joueurs apprécient vraiment de nouvelles façons de jouer!

Battle royale vient de faire son entrée dans Modern Warfare avec Warzone. Vous souhaitez mettre à jour et étendre le mode Battle Royale de CoD: Mobile avec de nouveaux contenus ou fonctionnalités à l’avenir?

Nous répétons toujours notre mode de jeu Battle Royale. Nous avons ajouté de nouveaux objets et de nouvelles façons de jouer (c.-à-d. 20 contre 20) et nous garderons certainement BR intéressant pour nos joueurs au cours des prochains mois.

Pour CoD: Mobile, vous vous êtes associé à Tencent et TiMi Studios. Pouvez-vous nous parler davantage de votre relation avec eux et de la façon dont se déroule votre partenariat, étant donné qu’ils sont une équipe basée à l’autre bout du monde?

Tencent et TiMi Studios ont été des partenaires fantastiques tout au long des phases de développement, de publication et d’exploitation en direct. Étant donné que Call of Duty: Mobile est un jeu tellement mondial, il est formidable d’avoir une perspective globale de plusieurs partenaires. Nous vivons à l’ère de la connectivité, donc la géographie n’a pas vraiment été un problème pour nous de travailler avec toute l’équipe.

Les microtransactions suscitent beaucoup de débats et de controverses, mais CoD: Mobile semble avoir trouvé un équilibre que les joueurs acceptent et apprécient généralement. Pouvez-vous parler davantage de la création de l’économie et de la rendre plus équitable et de ne jamais payer pour gagner?

Veiller à ce que les joueurs jouissent d’un terrain de jeu juste et uniforme était de la plus haute importance pendant le développement et continue à ce jour. Nous voulions être sûrs que tous les joueurs auront les mêmes chances de gagner.

Envisagez-vous de faire de CoD Mobile une série annualisée comme la franchise console / PC principale? Ou CoD Mobile vivra-t-il seul au fil des ans avec de nouvelles mises à jour et du contenu saisonnier?

Actuellement, nous nous concentrons sur le maintien continu de Call of Duty: Mobile frais et intéressant afin que nos joueurs aient toujours quelque chose d’amusant à faire dans le jeu. Comme nous l’avons mentionné plus tôt, le nouveau contenu saisonnier mensuel devrait fournir de nombreuses raisons pour revenir au jeu.

Vous êtes dans l’industrie du jeu depuis les années 90 et vous avez de l’expérience dans un certain nombre de grandes franchises d’une gamme de grandes entreprises. Qu’est-ce que fait Activision dans l’espace mobile avec CoD: Mobile et d’autres qui vous rend heureux de faire partie de l’équipe?

Je suis un grand fan de Call of Duty depuis la toute première version sur PC il y a tant d’années. En tant que créateur de jeux dans le même espace de genre, j’ai toujours eu une tonne d’admiration pour Call of Duty et comment la franchise a évolué au fil du temps; offrant toujours cette expérience de combat incroyablement amusante, serrée et viscérale. Quand Activision m’a approché avec la possibilité de travailler sur Call of Duty et le secteur mobile, j’ai été frappé par la détermination et la passion des dirigeants à apporter Call of Duty au mobile de la bonne manière.

Le jeu devait être génial et la façon dont nous le livrons aux joueurs chaque jour devait répondre aux normes élevées d’une véritable expérience Call of Duty. Connaître l’entreprise et ses dirigeants était aussi passionné par cela et je le suis, il était difficile de contenir mon enthousiasme. Franchement, c’est tout aussi excitant aujourd’hui, car nous avons tellement de choses sympas en préparation et nous sommes tous très motivés pour travailler sur un si bon jeu.