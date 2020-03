Alpha fermé annoncé de Roller Champions

Tu te souviens Roller Champions? Ubisoft Il a révélé ce jeu sur E3 l’année dernière, et maintenant nous avons enfin plus d’informations à son sujet. Par une déclaration, la société a annoncé aujourd’hui que ce titre de patinage aura un test Alpha fermé qui commencera le 11 mars au 23 mars sur PC via Uplay. Ici, nous vous expliquons comment vous inscrire.

Roller Champions C’est un jeu de patinage compétitif où vous affronterez d’autres joueurs grâce à un système PvP. Deux équipes de trois joueurs se font face dans des arènes du monde entier, et les joueurs sont animés par des foules de fans rugissants alors qu’ils acquièrent le ballon, le passent à leurs coéquipiers et esquivent et embarquent les adversaires, pour marquer un but dans le cerceau lumineux qui apparaît sur la piste.

Au cours de cette Alpha fermé, les joueurs auront la possibilité de partager leurs opinions avec l’équipe de développement, en plus de pouvoir obtenir des objets exclusifs dans le jeu qui resteront jusqu’à la version finale. Apprenez un peu plus sur ce qui vous attend dans ce test:

Personnalisation des personnages: Les joueurs peuvent créer un personnage et choisir parmi une liste de 70 articles pour personnaliser leur personnage, y compris des gants, des patins, des vêtements et des styles de casque / cheveux.

Nouvelle arène: La courbure, l’élévation et d’autres éléments environnementaux offrent une meilleure navigation et un meilleur jeu, et les joueurs pourront découvrir l’arène la plus grande et la plus impressionnante jusqu’à présent, Chichen Itza.

Nouveaux mouvements: Les joueurs peuvent voir des mouvements passionnants, y compris des tacles étendus et des tacles aériens, ainsi que de nouveaux mouvements d’équipe, tels que l’élan d’adhérence, le saut à double adhérence et la pompe à double adhérence.

Pour vous inscrire, il vous suffit d’accéder à la page officielle de l’Alpha et de terminer votre inscription.

Source: Ubisoft

.