Altered Carbon RPG Now Crowdfunding, prêt pour la sortie d’août

La série de science-fiction à succès de Netflix, Altered Carbon, se dirige vers la table de jeu, avec un jeu de rôle basé sur celui-ci, officiellement le financement participatif. Hunters Entertainment, la société derrière The ABCs of D&D de Wizards of the Coast et le livre d’art The Chronicles of Exandria Vol. II: The Legend of Vox Machina, a lancé un Kickstarter pour Altered Carbon: The Role Playing Game. Le studio travaille avec Skydance Television et l’équipe derrière la série Netflix pour donner vie à la série cyberpunk néo-noire en tant que cadre RPG. Le jeu a été initialement annoncé en mars dernier.

Altered Carbon a lancé sa première saison en février 2018, avec une deuxième saison plus tard ce mois-ci. Basée sur les romans de Richard K Morgan, la série se déroule dans un avenir lointain dans une ville futuriste californienne connue sous le nom de Bay City, où les souvenirs et la conscience d’une personne peuvent être décantés dans une pile corticale et les gens peuvent être transférés dans de nouveaux corps. Le RPG s’appuiera sur ce paramètre pour permettre aux joueurs et aux MJ de créer leurs propres histoires dans Bay City.

Le Kickstarter note:

Alors que la mort des personnages est un phénomène naturel et une menace omniprésente dans les jeux de rôle sur table, Altered Carbon: The Role Playing Game offre un angle unique sur le concept. Au lieu de créer un tout nouveau personnage, les joueurs auront la possibilité de transférer la conscience, les souvenirs et les expériences de leur personnage dans de nouvelles pochettes après la mort… mais à un prix.

Attention, l’immortalité n’est pas une invincibilité. Perdre une manche est un revers qui change la vie et “Real Death” attend tous ceux dont la pile est détruite. Cela dit, Sleeves présente ses propres défis rafraîchissants aux joueurs et aux conteurs. Les augmentations peuvent améliorer instantanément votre athlétisme, mais un chirurgien de classe mondiale dans une manche non ajustée peut bâcler une procédure de base. Les possibilités de personnages et de campagnes peuvent changer d’une manche à l’autre… rendant le gameplay à long terme plus polyvalent, tout en permettant à l’histoire de diriger l’avancement des personnages à son propre rythme.

Le livre de règles de base comprendra les éléments suivants:

Construire un récit néo-noir. Créez une expérience noire authentique avec un mystère à plusieurs niveaux qui se dévoile au fil du temps. Les rebondissements, les MacGuffins, les harengs rouges et les informateurs fournissent tous la structure toujours ajustée dont vous avez besoin pour apporter du mystère et de l’intrigue à vos joueurs sans avoir à planifier tous les détails au début.

Commencer des aventures. Profitez de deux modules complémentaires conçus pour vous enseigner tout ce que vous devez savoir pour exécuter le jeu et enseigner aux joueurs le Hazard System.

Création d’un personnage. Prêt à vous connecter? Choisissez un archétype: civil, mondain, officiel, criminel, technicien ou soldat. Générez des attributs de base comme la force, la perception, l’empathie, la volonté, l’acuité et l’intelligence. Des éléments de jeu tels que les points de pile, les points de vie, les points d’ego et les points d’influence aident à étoffer vos personnages et à déterminer comment ils se comportent et progressent dans l’histoire.

bagages. Votre temps dans Altered Carbon prend son péage, car les dommages à votre ego s’accumulent au fil des ans … tout comme les fantômes de vos actes passés d’une manche à l’autre.

Caractères différents. Explorez une gamme de personnages uniques jouables et non jouables tels que les êtres d’intelligence artificielle, les soldats envoyés et les méthamphétamines de grande classe.

Re-gainage. Le corps n’est qu’une coquille et la mort n’est pas la destination finale. Chaque manchon est livré avec ses propres points forts et défauts. Une tâche impossible dans une manche peut être un jeu d’enfant dans une autre. Pendant ce temps, votre ennemi pourrait porter la manche de votre ami, alors utilisez votre intuition et votre ingéniosité pour observer les détails, percer l’évidence, rechercher de nouvelles solutions et rester en vie.

Des tonnes de traits. Le système de traits basé sur les niveaux vous permet de créer facilement vos propres archétypes ou d’attribuer un ensemble de capacités uniques qui complètent l’une de nos constructions de personnages prédéfinies, avec de nombreuses options de croisement afin qu’aucun archétype ne soit vraiment le même.

Économie basée sur le niveau de richesse. Plutôt que de dépenser du nickel à chaque transaction, les joueurs peuvent acquérir des équipements et des fournitures à proximité (ou au-dessus – s’ils sont prêts à risquer de plus grandes conséquences) à leur niveau de richesse afin de garder l’accent sur l’élan de l’histoire.

Technologie et équipement. Nemex, Shard Pistols, Portable AI Emitters, ONI Interfaces, Merge9; le Core Rulebook fournit tous les mécanismes pour acheter, acquérir et modifier une pléthore d’armes, de vêtements et de gadgets futuristes avec une liste étendue de personnalisations pour presque tous les articles.

Élargir le monde du carbone altéré. Alors que le Core Rulebook se concentre sur Bay City et la saison 1 de la série, nous avons de grands projets avec Skydance qui est actuellement en production pour la saison 2, et nous travaillerons à leurs côtés pour découvrir d’autres façons d’explorer les mondes colonisés futurs suppléments RPG. En attendant, les fans peuvent explorer Osaka et d’autres parties de la Terre 2384 via nos modules d’objectif extensible énumérés ci-dessous.

Le livre a déjà atteint son objectif de financement, s’établissant à 52 895 $ sur un objectif de 20 000 $ en moins d’une journée. Vous pouvez contribuer à atteindre les objectifs ultimes et obtenir une copie du livre et plus encore ici. The Kickstarter répertorie une date de sortie pour le jeu en août 2020.