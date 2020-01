Aluna: Sentinel Of The Shards reçoit une bande-annonce de découverte

Digitart Interactive a publié un nouveau trailer de découverte pour Aluna: Sentinel of the Shards.

Aluna: Sentinel of the Shards sera lancé plus tard cette année sur Nintendo Switch.

Découvrez-le ci-dessous:

Digitart Interactive vient de publier une nouvelle vidéo présentant le gameplay plein d’action de son RPG d’action basé sur la mythologie inca Aluna: Sentinel of the Shards. À venir sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch en 2020, Aluna: Sentinel of the Shards met en vedette la créatrice de comics et actrice Paula Garces (série Harold & Kumar, On My Block, The Shield) en tant que demi-dieu inca Aluna.

Créé par l’actrice Paula Garces et Antonio Hernandez en réponse à la sous-représentation des super-héros latinos et féminins dans les bandes dessinées, Aluna est devenu un succès culte et est actuellement en vedette dans la saga de la bande dessinée en cours, The World of Aluna, écrite par Assassin’s Creed et Batman: Arkham Origins scribes Ryan Galletta, Dooma Wendschuch et Corey May. Aluna s’est également fait un nom dans les jeux vidéo après être devenue un personnage jouable dans le populaire MOBA Heroes of Newerth de S2 Games, où elle a été jouée par Paula Garces elle-même.

«L’un de nos objectifs lorsque nous avons créé Aluna était de donner vie au monde de l’Amérique latine du XVIe siècle», a déclaré le fondateur de Digiart Interactive, Antonio Hernandez. «Nous avons vu de nombreux jeux sur la mythologie grecque et nordique, mais peu de représentation de la tradition inca. Il y a une histoire culturelle si riche à explorer là-bas, et autant que nous ayons aimé faire la série de bandes dessinées, nous voulions vraiment plonger notre public dans un monde pleinement réalisé qu’ils pouvaient explorer de première main. “

“Aluna a été un projet très personnel pour moi”, a déclaré la créatrice et actrice d’Aluna, Paula Garces. «Les femmes latino-américaines se voient rarement attribuer des rôles principaux, surtout en ce qui concerne les bandes dessinées de super-héros et les jeux vidéo. Pourtant, il y a tellement de femmes latino-américaines qui jouent à des jeux et lisent des bandes dessinées, qui ne se voient jamais reflétées dans les médias qu’elles admirent. Avec Aluna: Sentinel of the Shards, je voulais changer cela. »

Développé par Digiart Interactive et N-Fusion Interactive, Aluna: Sentinel of the Shards suit les exploits d’Aluna, la fille guerrière d’un conquistador espagnol et déesse de la nature sud-américaine Pachamama. Élevée au début du 16e siècle en Espagne, Aluna s’est enfuie dans le Nouveau Monde pour se rendre compte que c’était sa véritable patrie. Aluna: Sentinel of the Shardssets notre héroïne dans une quête à travers la mythologie inca alors qu’elle s’efforce de restaurer l’amulette que sa déesse mère lui a confiée… et d’accomplir son vrai destin.

Aluna: Sentinel of the Shards combine la mécanique d’action-RPG profonde de Diablo avec la mythologie révisionniste de God of War. Basé sur la tradition inca, Aluna: Sentinel of the Shards présente des dieux, des bêtes et des contes mythologiques qui ont formé l’épine dorsale de la culture colombienne du XVIe siècle. Aventurez-vous des falaises de bord de mer du sanctuaire à travers les jungles massives du Nouveau Monde, jusqu’au temple de Nagaric dans les canyons volcaniques dans cette aventure historique épique.

en relation

.