Alyx ’a déjà une date de sortie

Valve a confirmé que Half Life: Alyx, le premier jeu de réalité virtuelle de la franchise et préquelle Half-Life 2, sera disponible dès le prochain 23 mars sur Steam L’entreprise avait déjà promis, depuis l’année précédente, que sa proposition arriverait courant mars, mais c’est jusqu’à aujourd’hui qu’elle annonce la date précise.

Sans aucun doute, nous sommes confrontés l’un des jeux les plus attendus de cette année. Cependant, et parce qu’il s’agit d’un titre de réalité virtuelle, de nombreuses personnes seront laissées sans en profiter; au moins dans les premiers mois. Si vous êtes un de ceux intéressés à y jouer, votre ordinateur doit respecter les conditions suivantes exigences minimales:

Système d’exploitation Windows 10

Processeur Intel Core i5-7500 / AMD Ryzen 5 1600 ou supérieur

12 Go de RAM minimum

GPU Nvidia GTX 1060 ou AMD RX 580 avec 6 Go de VRAM

Il est important de mentionner qu’il sera compatible avec les lunettes de réalité virtuelle HTC Vive, Oculus Rift, Windows Mixed Reality et Valve Index. Avez-vous ce dernier appareil? Le jeu sera entièrement gratuit pour vous. Les autres joueurs doivent payer 60 dollars (50 euros en Espagne et 527 pesos au Mexique). Cependant, si vous effectuez la réservation, vous bénéficierez d’une remise de 10%.

Half Life: Alyx sera placé entre les faits de Half-Life et Half-Life 2. Cette livraison mettra en vedette Eli Vance et Alyx Vance – père et fille – qui mèneront la cause de la résistance face à l’Alliance (The Combine), la race extraterrestre qui a envahi la planète. Quant au gameplay, vous aurez la possibilité de profiter du scénario et des objets environnants pour surprendre les ennemis.

En incarnant Alyx Vance, vous êtes la seule chance de survie de l’humanité. Le contrôle de l’Alliance sur la planète depuis l’incident de Black Mesa n’a fait que se renforcer alors qu’ils accaparent les habitants restants dans les villes. Parmi eux figurent certains des meilleurs scientifiques de la Terre: vous et votre père, le Dr Eli Vance.

En tant que fondateurs d’une résistance naissante, ils ont poursuivi leur activité scientifique clandestine, menant des enquêtes critiques et construisant des outils précieux pour les quelques humains assez courageux pour défier l’Alliance.

Chaque jour, vous en apprenez davantage sur votre ennemi et chaque jour, vous travaillez pour trouver votre point faible.

