Alyx améliore ses options de spin et corrige quelques bugs dans sa première mise à jour

Options de rotation continue, meilleure résolution des plantages et corrections de bugs dans le cadre du Game Patch 1.1.

Half-Life: Alyx est sorti maintenant. Le nouvel épisode de la saga deSoupapeIl vient avec la promesse de révolutionner les jeux de réalité virtuelle. Une aventure qui surprend les joueurs par la variété des choses qu’elle vous permet de faire, et que maintenanta été mis à jour avec quelques améliorations, notamment en ce qui concerne le mandat et ses options.

Half-Life: Alyx Update 1.1Il arrive au titre quelques jours après sa première et peaufine certains aspects de sa mise en œuvre pour faciliter les jeux VR. Par exemple,les options de virage ont été amélioréesdans la configuration. Il y a maintenant une option pour“rotation continue”avec des vitesses de rotation réglables ainsi qu’une option pouractiver ou désactiver le boutonet “Quick Turn” a été renommé “Sharp Turn” pour rendre sa fonctionnalité plus claire.

De même, de Valve, ils assurent que la nouvelle mise à jour du jeuaméliore certains éléments tels que la résolution graphique des impactssur les ennemis, ou la détection automatique des paramètres de qualité par défaut sur certains ordinateurs, ainsi que l’acte de se couvrir la bouche avec la main sur les commandes de réalité mixte de Windows. Enfin, les détails du patch soulignent lacorrection de divers bugs et erreurs, y compris les cas où certains sons ne sont pas lus correctement ou où le menu devient moins réactif avec de nombreux jeux enregistrés.

Vous pouvez vérifierles détails de la mise à jour 1.1du jeu via ce lien. Half-Life: Alyx a été mis en vente lundi dernier, et depuis lors, il a été très populaire, avec un nombre d’utilisateurs très élevé sur Steam pour un jeu VR. Une nouvelle aventure Half-Life qui représente un retour à la saga de Valve, qui a également récemment expliqué pourquoi ils n’avaient jamais fait un épisode 3 de Half-Life 2.

