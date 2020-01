Alyx aura à peu près la même taille que Half-Life 2, délai non prévu

Half-Life: Alyx aura à peu près la même taille que Half-Life 2, et l’équipe derrière le jeu ne s’attend pas à ce que le jeu soit retardé.

Quand Valve a annoncé Demi-vie: Alyx était un jeu de grande taille, il n’exagérait pas. Aujourd’hui, lors d’un AMA reddit, l’équipe a de nouveau confirmé qu’il était de la même taille que Half-Life 2, qui est un jeu de taille décente.

Au cours de l’AMA, l’équipe derrière les titres VR a déclaré que les testeurs avaient pris “un temps similaire” pour le terminer en tant que Half-Life 2 car ils sont tous deux comparables en termes de “quantité totale de contenu”.

Le jeu est actuellement terminé, selon l’équipe qui travaille actuellement sur le polissage et la correction des bugs. Pour cette raison, aucun retard en dehors de sa fenêtre de mars n’est prévu.

«À l’exception de quelques ajustements à la scène finale absolue, le jeu est terminé. Beaucoup d’entre nous à Valve, ainsi que les testeurs, ont joué à travers le jeu à plusieurs reprises », lit l’AMA.

“En ce moment, nous polissons et corrigeons principalement des bogues, c’est là que nous espérons être à ce stade du cycle de développement. Nous sommes convaincus que nous atteindrons notre version prévue. Nous avons laissé le Valve Time se produire avant d’annoncer le jeu. »

Si vous cliquez sur le lien vers l’AMA, vous trouverez des informations sans spoiler sur le gameplay, comme la façon dont les crabes sont effrayants, comment vous maniez une arme et plus encore.

Situé entre les événements de Half-Life et Half-Life 2, dans le jeu Alyx Vance et son père Eli “montent une résistance précoce à l’occupation brutale de la Terre par le Moissonneur-batteur”. En tant qu’Alyx, vous vous engagez dans des combats, résolvez des énigmes et explorez un monde devenu abandonné grâce à une invasion extraterrestre.

Si vous voulez une dose de Half-Life avant la sortie du jeu, toute la série est actuellement téléchargeable et jouable via Steam.