Alyx est désormais disponible en préchargement avant sa sortie

Si vous avez pré-acheté Half-Life: Alyx, vous pouvez maintenant pré-charger le jeu.

Ceux qui reçoivent Demi-vie: Alyx gratuitement avec Valve Index ou Vive Cosmos Elite VR peut également pré-charger à partir d’aujourd’hui.

La taille du téléchargement est d’environ 48 Go et sera compressée à 67 Go à la fin. Les fichiers se déverrouillent sur 23 mars avec la sortie du jeu à 10h PT, 13h HE, 17h UK (merci, Neowin).

Situé entre les événements de Half-Life et Half-Life 2, dans le jeu Alyx Vance et son père Eli “montent une résistance précoce à l’occupation brutale de la Terre par le Moissonneur”. En tant qu’Alyx, vous vous engagez dans des combats, résolvez des énigmes et explorez un monde devenu abandonné grâce à une invasion extraterrestre.

Il est actuellement disponible en pré-commande via Steam et 10% de réduction sur le prix total jusqu’au lancement.

Half-Life: Alyx, qui est le début de plus de jeux Half-Life, a été annoncé en novembre 2019 pour le casque VR Index de Valve, mais il est également compatible avec d’autres appareils VR.

