Alyx est toujours bon, même assis sur une chaise

Se tenir en VR est cool. Vous vous sentez vraiment debout dans un monde virtuel. Et pour les petites expériences et les mini-jeux, c’est très bien. Mais pour quelque chose comme la nouvelle Half-Life: Alyx, debout pendant des heures et des heures, ainsi que beaucoup accroupi, peut commencer à vous faire sentir endolori et fatigué. Alors je me suis juste assis. Je le recommande.

Si vous avez la chance de jouer à Half-Life: Alyx, vous devriez d’abord vous lever. Il est cool de se pencher et d’attraper quelque chose ou de ramper dans un trou dans le mur ou de se cacher derrière une voiture pour se protéger des coups de feu.

Mais bientôt, vous pourriez commencer à sentir vos genoux et votre dos picoter de douleur. Cela m’est arrivé. J’ai placé un coussin sous mes pieds pendant que je jouais pour aider à sauver mes pieds et mes genoux, et c’est ce qui s’est produit un peu. Mais finalement, la pression de rester debout pendant des heures est devenue trop importante et j’ai dû arrêter de jouer.

Le truc, c’est que je ne voulais pas arrêter de jouer. Ceci est un nouveau jeu Half-Life! Après avoir attendu plus d’une décennie pour ce putain de jeu et avoir dû emprunter un indice de valve et tout configurer, je n’étais pas prêt à arrêter de jouer après seulement trois heures. J’ai donc joué avec quelques paramètres et mis le jeu en place de manière à me permettre de jouer assis dans ma chaise de bureau confortable.

Je dois admettre que, au début, c’était étrange. S’asseoir pendant qu’Alyx courait autour du monde était bizarre. Je me sentais presque coupable. Mais avec mon corps n’étant plus tendu et sans douleur aux genoux, je pouvais jouer pendant des heures. J’ai également découvert que je pouvais me concentrer davantage sur le monde et les énigmes.

Avant de m’asseoir, je fouettais rapidement les zones, essayant d’aller le plus loin possible avant que mon dos ou mes pieds ne deviennent trop douloureux et je devais m’arrêter. Cela signifie que j’ai raté beaucoup de détails entassés dans les niveaux de Half-Life: Alyx. Cela signifiait également que certaines énigmes et rencontres de combat étaient beaucoup plus difficiles parce que je souffrais, vous savez, de douleur.

Mais m’asseoir pour jouer à Alyx, je pouvais ralentir et vraiment explorer les zones. Je pourrais, par exemple, passer trop de temps à regarder les nouveaux modèles vortiguants ou à cueillir un headcrab mort. J’ai également lu des journaux et des magazines disséminés dans la ville 17.

J’ai également constaté qu’avoir un bouton qui me permettait de m’accroupir extrêmement bas au sol était très pratique dans les échanges de tirs et lors de la résolution de certains casse-tête. Je suis grand et descendre et monter, avec un gros casque VR allumé et un contrôleur coûteux entre les mains, n’est pas amusant. Donc, pouvoir cliquer sur le joystick gauche pour tomber au sol était fantastique.

Pour certains qui sont plus en forme ou athlétiques, ils pourront jouer tous les Alyx sans avoir besoin d’une chaise. Et c’est bien pour eux. Je suis content pour eux. Mais je n’ai pas honte d’admettre que je préfère rester assis pendant des heures plutôt que de rester debout pendant des heures. Je ne pense pas que je suis seul. Donc, pour ceux qui envisagent de jouer à Alyx ou qui le jouent actuellement, ne vous sentez pas mal si vous avez besoin de faire une pause. Prenez simplement une chaise et asseyez-vous. Continuez alors à jouer.

Alyx ne vous jugera pas et moi non plus.

