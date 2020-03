Alyx In VR m’a fait halluciner

Image: ValveSteamedSteamedSteamed est dédié à toutes les choses dans et autour du service de jeu PC de Valve.

Tard samedi soir, j’ai retiré mon casque Valve Index VR. Je l’avais fait. J’avais terminé Half-Life: Alyx. Alors que je clignais des yeux, un léger contour obscurcit ma vision; J’ai rapidement réalisé qu’il s’agissait de la barrière filaire bleue du casque, qui clignote lorsque vous vous approchez trop près d’un mur. “C’est bizarre,” dis-je.

Il allait devenir beaucoup plus étrange.

À l’époque, je n’y pensais pas beaucoup. Si vous avez déjà joué à un jeu de rythme qui nécessite de regarder attentivement les motifs d’icônes en cascade pendant de longues périodes – disons, Dance Dance Revolution ou Rock Band – vous avez presque certainement terminé une session de jeu, cligné des yeux et vu des images rémanentes colorées sur le dos de vos paupières. Après quelques heures, ils disparaissent, et vous pouvez confortablement cesser d’être hanté par les fantômes des échecs des solos de guitare passés.

Mais la VR est un animal différent, et je venais de passer des portions substantielles de quatre jours consécutifs dans le même jeu continu basé sur des histoires – quelque chose que je n’avais jamais fait auparavant avec la VR. Half-Life: Alyx était également plus intensément stressant que tout ce que j’avais joué auparavant en VR. Dieu sait seulement combien de fois mes yeux ont tracé l’arc vacillant-vacillant du saut d’un headcrab, focalisé sur le laser de peur que son improbable exploit acrobatique se termine sur mon visage. Si rien d’autre, mon espace de jeu était si petit que le mur d’avertissement filaire était toujours visible en arrière-plan. Pas étonnant que cela se soit gravé dans ma vision.

Pourtant, je n’y pensais pas beaucoup. J’ai posé mon casque, éteint mes manettes et me suis couché.

Quand je me suis réveillé le lendemain matin, j’ai immédiatement remarqué que les choses se sentaient un peu mal. Ces filaires bleus étaient toujours là. Ils ont divisé ma vision en quadrants à chaque fois que je clignais des yeux ou bougeais la tête trop rapidement. Pourtant, je l’ai surtout noté à la grogginess matinale.

J’ai seulement commencé à réaliser à quel point Half-Life: Alyx avait laissé dans mon cerveau un bref sprint social respectueux de la distance à travers l’épicerie. Je ne sais pas comment le décrire autrement que pour dire que je me sentais comme si j’étais encore en VR. Une sensation brumeuse d’irréalité persistait même lorsque j’interagissais (à distance) avec des personnes et des lieux réels. Chaque fois que je me tournais, je me préparais pour le bref clignotement de l’écran qui accompagne le virage via le stick analogique dans Half-Life: Alyx. Je me suis approché, beaucoup trop près des étagères et des comptoirs, en m’attendant à me faufiler à travers leurs bords extérieurs – pas, vous savez, à les heurter et à subir une série d’ecchymoses noueuses comme un être humain qui est plus qu’une simple paire flottante de mains tendues.

Mes hallucinations ont atteint un paroxysme: ce qui semblait être des dizaines de Half-Life: ennemis Alyx animés les uns sur les autres dans une masse tordue.

Plus étrange encore, à chaque fois que je regardais mon téléphone, mes yeux reproduisaient l’illusion distinctive de VR de l’espace tridimensionnel. Apparemment, mes yeux en étaient venus à croire que n’importe quel écran était un écran de casque VR. En regardant une petite liste d’épicerie que j’avais préparée, j’ai réalisé qu’elle avait de la profondeur. Les mots semblaient sortir de l’écran à l’intérieur d’un trou en forme de rectangle.

Ces nouveaux phénomènes ont persisté tout le dimanche. Je me suis dit, cependant, qu’une autre nuit de sommeil m’apporterait une sorte de sursis, espérant ainsi dissiper les effets persistants du marathon VR. Le lendemain, cela arriva, mais pas avant une dernière hallucination excessivement bizarre.

Je me suis allongé pour aller me coucher mais je ne pouvais pas m’endormir. Finalement, j’ai ouvert les yeux et j’ai regardé l’obscurité pendant un petit moment. Sur cette toile d’un noir absolu, mes yeux ont peint une série d’objets ondulants, semblables à des vrilles, qui scintillaient comme de la télévision statique. Je n’aimais pas ça du tout, alors j’ai de nouveau fermé les yeux.

Mes hallucinations ont atteint un paroxysme: ce qui semblait être des dizaines de Half-Life: ennemis Alyx les uns sur les autres dans une masse tordue. Les crabes sautent, les zombies de crabes vacillent, la flore Xen scintille. Tous étaient trempés d’un rouge profond, ce qui rend chaque mouvement individuel presque impossible à distinguer du plus grand tout. Et avant de demander: non, ce n’était pas un rêve. La première fois que c’est arrivé, j’ai ouvert les yeux, je me suis levé et je me suis promené parce que, euh, c’est quoi ce bordel ??? Quand je me suis allongé et j’ai refermé les yeux, l’hallucination a persisté.

Quelques minutes après avoir vécu le spectacle le plus étrange auquel ce plafond de la chambre avait jamais été l’hôte, ma curiosité a submergé ma peur. J’ai déplacé ma tête avec les yeux fermés pour voir si cela reproduirait l’effet de bouger la tête en VR. Ça faisait. Ma vision s’est déplacée autour de la scène. C’est à ce moment-là que je me suis demandé: avais-je déjà quitté la réalité virtuelle? Étais-je, en fait, pris au piège dans le domaine virtuel? Un headcrab VR a-t-il envahi mon cerveau? S’agit-il des visions finales d’une conscience humaine emprisonnée à l’intérieur d’un zombie headcrab?

Heureusement pour moi, j’étais épuisé de jouer à Half-Life: Alyx pendant des jours, puis d’écrire à ce sujet pendant de très nombreuses heures, donc le sommeil a finalement gagné. Le lendemain matin, je me suis réveillé et j’ai constaté que l’effet filaire s’était presque entièrement dissipé, et mes super-pouvoirs 3D discrets étaient introuvables. Les symptômes de ma maladie VR avaient diminué. J’étais libre.

Ou du moins, je suis presque sûr que je suis revenu à la normale. Je suppose qu’il n’y a aucun moyen de vraiment savoir, hein? Sur cette note, si cet article n’est, pour vous, qu’une série de bruits de gémissements de zombies, pouvez-vous s’il vous plaît faire la bonne chose et venir me sortir de ma misère? Ou au moins essayer de m’aider à réapprendre l’anglais?

