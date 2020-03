Alyx ’montre son gameplay dans de nouvelles vidéos

Sans aucun doute, Demi-vie: Alyx Il s’agit de l’une des versions les plus attendues de l’année en cours. Bien que nous soyons à trois semaines d’en profiter, Soupape Il n’avait pas partagé beaucoup de progrès sur son gameplay jusqu’à aujourd’hui. La société a publié une série de vidéos, dont la durée totale atteint 9 minutes, qui visent montrer l’expérience de réalité virtuelle qui nous offrira ce titre ensuite 23 mars.

Celles dirigées par Game Newell ont clairement indiqué, oui, que aucune des trois avancées n’inclut les spoilers de campagne, donc vous ne risquez pas de prendre une mauvaise surprise. N’oubliez pas que l’histoire de Half-Life: Alyx se situe entre les événements de Half-Life et Half-Life 2, lorsqu’un groupe de rebelles a l’intention de faire face à l’Alliance (The Combine), la race extraterrestre qui a envahi la Terre.

Comme vous pouvez le voir, la réalité virtuelle change complètement ce que nous avons vu dans les livraisons précédentes, mais pas précisément de manière positive. Pour les joueurs les plus puristes de la franchise, il y aura des éléments trop étranges, principalement en ce qui concerne changement de caractère. Pour le déplacer, les manettes de contrôle n’interviendront pas; vous devez choisir la zone de l’étape où vous voulez aller et vous serez automatiquement “téléporté” à cet endroit.

D’autre part, l’interaction avec des éléments de l’environnement semble assez prometteuse. Alyx, le personnage principal du titre, est capable d’utiliser de nombreux objets de la scène pour aider dans les confrontations. Par exemple, dans la première vidéo, il prend un petit réservoir d’essence et le transforme en pompe. Bien sûr, ce sera plus amusant de devoir bouger les bras pour le lancer, viser et tirer.

Enfin, il est important de mettre en avant la partie graphique du jeu vidéo. Comme on le voit dans les vidéos, il est présenté comme l’un des plus grands représentants visuels des titres de réalité virtuelle. Bien sûr ses performances seront différentes selon l’ordinateur et les lunettes de réalité virtuelle que l’utilisateur possède. Depuis l’année dernière, nous avons annoncé la exigences minimales; n’oubliez pas de les vérifier avant d’acheter Half-Life: Alyx.

👇 Plus en hypertexte