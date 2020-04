Alyx sans VR? C’est possible … et douloureux

Bien qu’il existe des mods pour jouer sans lunettes et que la tentation soit forte, je ne peux pas recommander cette façon de jouer à Alyx.

Vous souvenez-vous de l’histoire de la grenouille et du scorpion? Vous ne pouvez pas changer la nature des choses. Le scorpion piquera toujours etDemi-vie: Alyxce sera toujours un jeu de réalité virtuelle. Autant de correctifs sont réalisés qui vous permettent techniquement de passer le jeu sans cet appareil. J’ai pu suivre la progression des différents mods qui adaptent le jeu et oui, je reconnais le mérite derrière ce travail acharné. Ils se sont améliorés, permettant même de ne pas avoir à accéder à la console pour passer par les portes et autres situations impossibles à résoudre. Maisjouer à Half-Life: Alyx sans VR, c’est dépouiller le travail de votre âme,il n’y a pas de manière plus subtile de le décrire.

En fait, plus que les lunettes elles-mêmes, qui sont aussi les commandes qui doivent être adaptées correctement. LesGants Russelsils sont l’évolution la plus organique de l’arme gravitationnelle, ce qui nous permet d’attirer n’importe quel objet dans nos mains avec une simple torsion du poignet. La façon de saisir ces objets, de les manipuler et de les libérer n’a pas besoin de tutoriel, car ils imitent la réalité. C’est simplement l’une des meilleures expériences que nous ayons eues entre les deux.Avec les mods, cette plongée est complètement perdue.Pas tant parce qu’il est gamifié, mais parce qu’il ne fonctionne pas comme prévu. Dans les tests que j’ai vus, Alyx est incapable de prendre le pistolet ou de manipuler les hologrammes des puzzles en trois dimensions. Je ne veux même pas imaginer à quoi devraient ressembler les parties les plus avancées du jeu …

Nous ne résolvons pas une bosse technique, mais éliminons un élément essentiel de la conception du jeuLorsque nous parlons de Half-Life: Alyx doit être apprécié en VR, pour que vous me compreniez, nous ne sommes pas confrontés à un cas similaire aux différentes conversions et sauts graphiques typiques dans des générations de consoles. Ce n’est pas comme choisir entre la version Bayonetta de la PS3 et de la Xbox 360, ce ne serait même pas comparable à jouer à Doom Eternal avec une résolution de 320×240. Pour continuer l’analogie, ce serait comme jouer à Bayonetta sans temps de démoniste, sans exécutions et sans la moitié des combos. Un destin sans super fusil de chasse. Comment jouer à Gears sans recharges actives, couvertures ou Lancers. Bloodborne sans esquiver ou Sekiro sans couvrir. Nous ne résolvons pas une lacune technique, maisretirer un élément vital de la conception du jeu.Ce n’est pas parce que cela peut être fait techniquement que vous le devriez.

Ce que je retire de tout ce désir de jouer à Half-Life: Alyx, même si c’est d’une manière qui ne rend pas le jeu vraiment amusant et le dépouille de son essence, c’est qu’il y a beaucoup d’intérêt à savoir ce qui va se passer ensuite dans le monde de City 17. C’est parfaitement compréhensible, et à tous ceux qui ne peuvent pas le supporter, je dis ce qui suit:Au lieu de mal jouer sur l’un des jeux les plus audacieux de notre temps, allez sur Youtube et regardez la finale.Pas de scrupules ni de regrets. Retirez l’épine. Participez aux conversations et aux théories. Et plus tard, lorsque vous pourrez vous procurer des lunettes, profitez de l’un des meilleurs jeux de la génération.

En savoir plus sur: Half-Life: Alyx, réalité virtuelle et opinion.

.